侯友宜赴新莊區公所感謝基層同仁辛勞 公所同仁手拿牌「紓完困，可以睏了！」

新北市擴大急難紓困截至6月底，已累計受理10萬450件，核定9萬9,730件，其中有7萬5,640件獲得審核通過，核定金額為11億3,672萬5,000元，核定比例高達99.28%，無論受理件數、核定金額等，都高居全國第一。新莊區公所有同仁用牌子寫著：「紓完困，可以睏了！」

侯友宜市長2日上午偕同民政局長柯慶忠和社會局長張錦麗特地到新莊區公所慰勉，並致贈蘋果，侯友宜說，感謝29區公所所有基層同仁的辛勞，為了艱苦人，不分晝夜、假日加班審核，完成這項不可能的任務，讓7萬多家庭領到有如及時雨的紓困金，「侯友宜向你敬禮！」侯友宜並表示，紓困案告一段落，在後疫情時代，新北市會持續與中央拚經濟，讓國家越來越強壯！

新莊區長朱思戎表示，為辦理擴大急難紓困，區公所幾乎總動員，最辛苦的社會課，幾乎每晚到11點才會熄燈，課長邱素蘭被同仁戲稱「7-11」，因為每天早上7點就到班，直到晚上11點才能下班，體重整整掉了4公斤。

朱思戎表示，新莊區共受理9,902件，核定率高達99.74%，累計核發金額1億1,771萬5,000元，這都是同仁犧牲晚上、假日所辛苦換來的成果。也感謝市府提供標準作業手冊葵花寶典，和市長紓困專用章，一肩扛起責任，讓同仁在審核時更正確、更快速、更有信心。

邱素蘭表示，5月初紓困案剛上路時，民眾大量湧入公所申請，有位單親媽媽原來從事網拍，但因疫情期間國外貨進不來，頓時沒了收入，加上房租壓力，天天打來問紓困金下來沒？幾近歇斯底里的責備，一下子說小孩住院，沒錢繳費要被趕出院，一下子又說自己胃部切除手術造成貧血，沒錢打鐵劑，有位同仁自掏腰包5千元，請她趕緊去醫院打針。

邱素蘭說，這位媽媽在紓困金下來之後，先拿3千元來還，坦承之前急了，編謊說小孩住院，其實是她自己真的貧血必須打鐵劑，她非常感謝同仁的愛心，及時救了她一命，現在與這位同仁成了好友，公所後續也會持續關懷。

新莊區公所另位承辦同仁，因為天天加班，無暇陪伴男友，起初引起男友抱怨，她說：「攏是為著艱苦人啊！」後來男友來探班順便送便當，假日甚至當起志工，幫忙整理文件，晚上再送她回家，羨煞其他同仁。

侯友宜表示，這2個月來，為了因應中央擴大急難紓困方案，市府和公所都做了很多努力，不僅編製標準作業手冊葵花寶典、印發宣導海報，市府也刻了專用章，以加速審核作業，並隨時回應民眾各項疑難雜症，同仁的辛勞無非是苦民所苦，希望給受到疫情影響生計的艱苦人及時雨。

侯友宜說，新北市超過10萬人的申請案量，以及超過11億元的核定金額，佔了全國將近四分之一，他非常感謝基層同仁這2個月來不眠不休的辛勞付出，有人一個月加班超過200小時，才能共同完成這項社福史上「不可能的任務」。 新莊區公所同仁自製手拿牌，「為了艱苦人，甘願當7-11」、「紓完困，可以睏了！」與侯市長開心合影。