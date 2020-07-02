隨嗶隨行！中華電信Hami Pay新推出悠遊聯名卡

隨著行動支付及點數經濟的日趨普及，中華電信Hami Pay與悠遊卡公司及中國信託商業銀行共同合作推出支援綁定悠遊 聯名卡功能，提供客戶更全面且便利的行動支付服務， 串連生活消費中的多元應用場景，實現智慧行動生活。未來出門只要 一支手機就能體驗無現暢通生活，即日起至9/30， 凡使用Hami Pay綁定中國信託悠遊聯名卡，於活動期間完成指定消費， 可享Hami Point三重優惠大放送，還有機會抽中加碼禮券1000元！

Hami Pay為全台首家整合電子票證、信用卡、票證聯名卡、掃碼支付、 智慧繳費、雲端發票及Hami Point等功能的行動支付，一機在手完美取代現金及實體卡片， 勢將成為民眾邁向智慧生活的最佳支付工具。

中華電信持續拓展行動支付服務內容，Hami Pay自109/7/1起新增支援綁定悠遊聯名卡功能， 其核心優勢為「全台大眾交通工具感應隨行」及「自動加值服務」。 有別於其他電子支付工具，Hami Pay綁定悠遊聯名卡後可廣泛使用於全台大眾運輸工具， 手機無需解鎖就能華麗進站、展開便利的悠遊體驗，還能自動加值， 再也不用擔心進站時餘額不足的情況發生。

此外，為節省忙碌現代人的時間，Hami Pay提供智慧繳費的便利服務，不用再拿著紙本帳單出門繳錢， 使用Hami Pay輸入帳單銷帳編號，即可線上完成繳納電信費、健保費、e- Tag儲值及停車費等各項生活帳單。 7月份更針對汽燃費提供加碼活動，凡使用Hami Pay智慧繳費繳納「自用車及機車汽車燃料使用費」 可獲得限量Hami Point 30點回饋，另外還有機會將Hami Point一萬點帶回家！

為讓更多客戶可體驗Hami Pay的便利服務及優惠，109/7/1起至109/9/30， 凡使用Hami Pay綁定中國信託悠遊聯名卡， 並於活動期間使用該卡完成指定交易：1. 悠遊卡感應交易單筆消費NT100元(含)以上(贈50點)、 2.完成自動加值3次(贈50點)、3. 新辦中華電信悠遊聯名卡完成信用卡交易3次(贈50點)， 最高可得限量Hami Point 150點，還有機會抽中加碼禮券1000元！ 另外於中華電信門市使用Hami Pay支付購買指定夏日精選商品還能享超值優惠價。(Hami Point 1 點折抵台幣1 元，可折抵中華電信帳單， 還有超過100家熱門通路的優惠商品可於線上即時兌換等多元運用 )

詳細活動辦法及注意事項以中華電信官網公告為準：https:/ /pse.is/S4PTM

109/7/1起至109/9/30凡於新申辦MasterCa rd中華電信悠遊聯名卡綁定Hami Pay並完成指定交易最高可得Hami Point 950點！(新戶首刷NT888元享600點、 網路申辦加碼200點、綁定於Hami Pay完成指定交易150點，共950點)。 另外持中華電信聯名卡代扣繳中華電信帳單、綁定於Hami Pay感應支付消費、或於foodpanda、Uber Eats外送平台及指定網購消費各享Hami Point 3%回饋，超值好康千萬別錯過！

詳細中華電信聯名卡活動辦法及注意事項以中國信託商業銀行官網公 告為準：https://www.ctbcbank.com/ content/dam/minisite/long/ creditcard/CHT/index.html