非洲驚傳大規模象群神秘死亡事件 恐引發新一輪公衛危機？

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）非洲南部國家公園波扎那今年5月份起發生象群大規模死亡事件，至少350頭大象離奇死亡，由於象群的象牙都還在，有關單位已排除盜獵可能。目前專家懷疑象群的神經系統遭到攻擊，已送出樣本進行研究。

《BBC》報導，自今年5月初以來，非洲內陸國波扎那（Botswana）發現大量象群屍體，英國慈善機構國家公園救援組織（National Park Rescue）麥肯恩博士（Niall McCann）告訴《BBC》，當地保護人員在3個小時的飛行中發現，歐卡萬哥三角洲附近有許多死亡的大象屍體，估計約有169頭。1個月後進一步調查發現更多屍體，總數來到350多頭。

麥肯恩博士表示，死亡大象的屍體集中在水源附近，大象年齡及性別不一，許多仍存活的大象看起來也相當虛弱。

由於死亡大象的象牙都還在，屍體上也沒有盜獵者慣用的氰化物，因此當地保護人員排除盜獵的可能性。

麥肯恩博士表示，大象在死亡之前會在水坑附近跌跌撞撞地徘徊，且會詭異地繞圈行走，因此初步排除炭疽桿菌（anthrax）的可能性，懷疑是象隻的神經系統遭到攻擊。

麥肯恩博士說，無論是什麼殺死了象群，在不知道病因的情況下，都不可能排除疾病傳染給人類的可能性，他以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）為例，這種病毒起初被認為是從動物身上傳染給人的。

麥肯恩博士坦承，大規模象群死亡是一場自然保護災難，也可能會演變成一場嚴重的公共衛生危機。