台灣農產嘉年華下半年加碼回饋打8折 預計年營業額增至10億元

照片由行政院農業委員會提供 照片由行政院農業委員會提供

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）因應防疫不出門，順應民眾轉向網路消費的趨勢，行政院農業委員會副主委陳駿季今(2)日宣布，上半年推行的台灣農產嘉年華網購，銷售期間國產溯源農產品銷售總額達4.5億元，超過40萬人次購物，下半年加碼回饋達到8折，目標期望倍增至10億元，即日起延長至12月31日。

農委會於本(2)日上午召開「台灣農產嘉年華plus-滿500送100」網購活動記者會時表示，農漁民在這波疫情下確實受到影響，因此在2月份即號召國內電商平台共同辦理「台灣農產嘉年華」網購活動，讓消費者除在家購物防疫，同時也能幫助農民。

農委會說，原規劃到6月30日的網購活動，銷售期間國產溯源農產品銷售總額達4.5億元、超過40萬人次購物，確實為農漁民帶來穩定的收益。

為持續順應目前消費者轉向網路消費的趨勢，特別將活動延長至12月31日止，消費者只要在農委會合作的60家電商平台購買國產農產品超過500元以上，就能拿到農委會回饋給消費者的100元，滿2,500元就有500元的回饋金，總計有超過1萬5,000項國產優質農產品。

「台灣農產嘉年華plus」網路購物活動官網 、更多好康活動也可以在「台灣新農食運動」臉書粉絲頁獲取最新資訊。

照片由行政院農業委員會提供