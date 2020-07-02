因懼食瘦成紙片人的孕婦激增2成　醫：與台灣食安議題有關

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近年來全球各地食安問題頻傳，讓許多孕婦在飲食方面吃得膽戰心驚。婦產科醫師發現，近來因食安疑慮引發懼食問題的孕婦激增兩成，長期下來恐導致胎兒營養不良，引發早產風險。

32歲的婷婷懷孕後為了寶寶健康，只要對食材來源有疑慮或添加化學成分的食品都不敢吃，每天只吃白飯和少量蔬果，產檢時，醫師告知經超音波檢查發現胎兒體重是標準值的7%，胎兒體型偏小；懷孕24週的體重竟只有38公斤，建議她要調整飲食方式及補充營養素，避免胎兒營養不良引發早產風險。

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，過去比較常見孕媽咪因擔心自己或胎兒體重過重而偏食或懼食，但近來因環境污染及食安問題時有所聞，更讓孕婦擔心肚子裡寶寶的健康而害怕吃下太多不安全的食物，長期引發懼食問題，估計人數激增了二成。

李世明醫師提醒，胎兒健康來自媽媽孕期的營養補充，因此孕婦除了要攝取足夠的營養，更要注意食物的來源。

牛津大學生化博士、高雄師範大學副教授許惇偉表示，由於動物和農作物會接觸到環境中的塑化劑、殺蟲劑及戴奧辛等化學物質，長期吸收累積，進而在一般食物中含有這些環境賀爾蒙汙染物，這些環境荷爾蒙和胎兒的生殖系統發育息息相關。

近年北歐和美國的最新研究，都同時指出，孕期中媽媽若吃有機食品，可顯著降低胎兒生殖系統發展異常，如尿道下裂等。其中的機轉是，食用有機食品可以有效避免攝入這些環境荷爾蒙汙染物。

這些研究還指出，若懷孕時攝入有機乳製品和蔬菜，降低胎兒發展異常的效果最為顯著。其中，有機乳製品又比有機蔬菜更為明顯。

李世明醫師提醒，孕婦在懷孕期間應避免過胖或是減重，體重正常變化控制在增加原體重的四分之一（約10-12公斤），不該懼食或偏食，建議可以在醫師或營養師的建議下，選擇市面上孕婦專用有機營養補充品，以獲取天然又健康的營養素。

另外也建議有預備懷孕的女性，可以在懷孕前半年開始補充有機營養品，提早營造一個純淨適合寶寶的健康受孕環境。