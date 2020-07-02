【模擬共軍試圖登陸】台灣漢光演習實兵預演　「聯兵營」成今年最大亮點

漢光36號演習今年將著重「一個營就能出去戰鬥」的聯合兵種營演練。圖為聯合兵種營演練，雲豹裝甲步兵戰鬥車載送官兵抵達陣地發動攻擊。（中央社檔... 漢光36號演習今年將著重「一個營就能出去戰鬥」的聯合兵種營演練。圖為聯合兵種營演練，雲豹裝甲步兵戰鬥車載送官兵抵達陣地發動攻擊。（中央社檔案照片）

7月2日預演時，陸軍AH－64E攻擊直升機發射熱焰彈。（圖/軍聞社）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍今天(2日) 在台中大甲溪出海口，實施聯合反登陸預先操演，模擬共軍試圖登陸，國軍海陸空聯合進行反制，吸引不少軍事迷到場捕捉畫面，國軍預計16日將進行正式操演。

軍聞社報導，國軍今日在台中甲南海灘進行「聯合反登陸作戰操演」，參謀總長黃曙光上將全程視導操演，操演進程中，先後由空軍F-16V、經國號戰機、海軍蘭陽軍艦及陸軍雷霆2000多管火箭率先對敵實施遠程攻擊，削弱敵軍戰力。

陸軍AH-1W、AH-64E攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機，也分別對海面目標實施射擊，地面兵力更以M109、M110自走砲、M60A3戰車、CM34-30公厘機砲戰鬥車等武器裝備，分波次攻擊海上模擬目標， 重裝出擊，地面空中部隊火力全開，殲敵灘岸砲聲不斷！

陸軍雷霆2000火箭射擊。（圖/軍聞社）

陸軍155榴砲射擊。（圖/軍聞社）

漢光36號實兵實彈演習7月13日至17日登場，16日將在台中甲南海灘實施聯合反登陸實兵實彈操演，並同步執行台中港反特攻、清泉崗反空機降演練；甲南演練預計將邀請媒體採訪，總統蔡英文也將親自視導。7月初則陸續進行半兵力、全兵力預演。

中央社報導，國軍今在台中大甲溪出海口，甲南海灘進行實兵預先操演，模擬共軍試圖登陸，空軍F16戰機與陸軍雷霆火箭，各型自走砲及攻擊直升機都同步轟炸，海軍也派出軍艦操演，吸引不少軍事迷在管制區外河堤上，持攝影裝備捕捉畫面。

軍方指出，有別去年(2019年) 漢光35號演習有戰備道起降、CM-34首登場等多個亮點，今年漢光36號演習最大亮點，則是聚焦去年剛成立的「聯合兵種營」，展現「一個營就能出去戰鬥」的聯合兵種營演練，以及兵、火力整合的戰力組建效能。

國防部作戰及計畫參謀次長室聯戰處長林文皇少將日前表示，這次漢光「灘岸殲敵」戰力方面，重點將驗證第五作戰區防衛作戰任務，尤其是新編成的聯兵營，將在台中甲南海灘實施聯合反登陸作戰操演，以展現聯兵營可獨立進行聯合作戰指管，以及兵、火力整合的戰力組建效能。

軍方人士日前表示，各軍種、兵種過去均各自演練、訓練，但為達成「一個營就能出去戰鬥」目標，國軍借鏡美軍及各國相關作為成立聯兵營。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，聯兵營最大特點在於將戰場數位化，聯兵營將整合無人機、戰場偵蒐等單位，加上未來抵台的M1A2T戰車配備車間網路通訊系統，從戰場圖像化來說，聯兵營的編制更適合台灣地形。

蘇紫雲也提到，反登陸作戰未來勢必「去中心化」，旅級單位若能將指揮權下放至聯兵營，可提高地面部隊的存活率，而目前台灣共有約22個聯兵營，旅級單位成為戰區指揮協調角色，對於聯合打擊能力都具有正面意義。

他指出，美國是「攻勢」軍種，台灣則是「守勢」，同樣是守勢的北歐、瑞士、瑞典的裝甲部隊經驗更適合台灣，加上聯兵營主要攻防地帶是在城鎮、灘岸間，可見台灣聯兵營有部分經驗是參考北歐各國。

蘇紫雲強調，今年亮點除了聯合兵種營外，還有涉及後備兵力運用至國軍戰場戰力防護、戰力保存的方式，也會是一大亮點，「比起火力上看熱鬧，這些更值得被注意」。

此外，軍方人士指出，目前分別有4個裝甲旅（542旅、564旅、584旅、586旅）、3個機步旅（269旅、234旅、333旅）及關渡指揮部成立聯合兵種營。

聯兵營規劃包含步兵、裝甲兵、海空軍及陸航等各不同單位聯絡官，以及UAV無人機操作手、刺針飛彈、狙擊組等不同專長官兵，還有軍備局自行研製的系列雲豹八輪甲車；未來若符合成效，對美採購M1A2T戰車將投入聯兵營。

位於高雄阿蓮的陸軍564裝甲旅是正在整編中的「聯合兵種營」，打破原先戰車營與機步營的界限，每個營內都擁有戰車連、機步連（雲豹裝甲車），另外也增編「火力連」。中央社檔案照片