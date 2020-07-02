台灣基隆市長金鷹獎 勤學新住民、新二代皆獲獎

基隆信義國中楊博崴(左)同學獲市長金鷹獎(翻攝自基隆市政府網站) 基隆信義國中楊博崴(左)同學獲市長金鷹獎(翻攝自基隆市政府網站)

基隆市政府昨(1)日下午在仁愛國小活動中心舉辦市長金鷹獎頒獎典禮，林右昌市長親自頒發獎座給全市所屬市立高中、公私立國民中小學、公立幼兒園（含國小附設幼兒園）以及國中小補校共計337名獲獎畢業生，並與畢業生、家長及校長合影，在莘莘學子的人生道路上留下深刻難得的軌跡。

其中信義國中楊博崴同學，因罹癌長期臥病在床的父親在2017年撒手人寰，讓博崴頓失人生方向，所幸在教練、導師的循循善誘下，積極振作面對自己的未來，蛻變後的博崴獲桌球教練倚重，在國中三年級時擔任桌球隊隊長，使球隊的戰績屢創高峰。

國中三年，博崴不但克服家庭的困境，喪父的悲傷，還在學業、球技、球隊領導能力等等各方面都有優秀傑出的表面，不但獲得2020年總統教育獎，更獲得市長金鷹獎的殊榮。

另外建德國小補校的金蘇麗心同學，18年前從印尼嫁來臺灣，雖然來臺已久，但對於寫國字、唸注音，仍然覺得很困難，在家人的支持下進入補校讀書，認真學習國字與注音，今年跟小兒子一起從國小畢業，更難得的是，金蘇麗心的兩個孩子在幼稚園及國小畢業時，都曾獲得金鷹獎的肯定，一家人便拿下三座金鷹獎。

基隆市政府教育處表示，「畢業不是結束，而是另一段美好旅程的開始」，金鷹獎是以基隆市市鳥黑鳶為意象，期許港都的孩子都能鷹揚長空、翱翔萬里，由市長親自頒贈獎座，更藉此一一勉勵學生發揮金鷹獎之精神，把基隆的美好帶至各地。（新聞轉載自新住民全球新聞網）