陳文成事件39週年 促轉會將持續調查並徵集海外檔案

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）促進轉型正義委員會今(3)日在旅美學人陳文成事件39週年，公布陳文成案調查報告全文電子書，該會在臉書寫道，他們仍會持續徵集、調查威權統治時期海外監控檔案，並尋找過去佚失的重要檔案，致力讓陳文成案的圖像更為清晰完整。

促進轉型正義委員會在臉書貼文以「對不起，這些悲劇至今依然欠缺真相」為題寫道，今年是陳文成事件39週年。1981年7月3日上午，旅美學人陳文成被發現陳屍台大校園。由於陳文成7月2日上午被警總帶走約談後一夜未歸、音訊全無，再加上屍體的姿勢怪異、衣著凌亂，陳文成的死訊引起台灣社會廣泛重視。案發至今近40年，政府先後發動多次調查，卻從未釐清陳文成死因。

圖片載自促進轉型正義委員會臉書

促進轉型正義委員會還說，今年5月，本會公布陳文成案調查報告，試圖回答民間長久以來的疑問。與過往的官方調查相比，本會的調查結論首先認定陳屍處非第一現場，且死於他殺可能性高，並直指警總介入偵辦，警總對陳文成之死涉有嫌疑，這是官方首次指出政府在這起命案上的錯誤與責任。但也必須承認，他們仍然無法明白指出陳文成何以死亡，以及兇手究竟是誰，為此，他們深感抱歉。

如今，包含完整附錄的調查報告全文電子書已上線，紙本報告書也將於七月底以前，送至各機關、學校、圖書館進行保存。促轉會仍會持續徵集、調查威權統治時期海外監控檔案，並尋找過去佚失的重要檔案，致力讓陳文成案的圖像更為清晰完整。

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