見證台灣山坡地歷史 水保60歲募集老照片活動開跑

1999年九二一地震造成二部坑(照片左側)、三部坑(照片右側)上游集水區崩塌土石堆積河道。90年桃芝颱風時，大量降雨將上游河道土石轉化為土... 1999年九二一地震造成二部坑(照片左側)、三部坑(照片右側)上游集水區崩塌土石堆積河道。90年桃芝颱風時，大量降雨將上游河道土石轉化為土石流，造成下游聚落重大傷亡，由照片可清楚看到土石流的發生段、流動段及堆積段。（照片由行政院農業委員會水土保持局提供）

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為回顧民眾與水保局一同守護坡地環境及推動農村再生的歲月，行政院農業委員會水土保持局在成立60周年前夕，舉辦「水保一甲子-您與水保的故事」經典照片募集活動，歡迎各界參與分享經典影像，並將總額6萬元獎金帶回家。

農委會表示，水保局相當重視歷史資料的保存，不但建置歷史影像平台，收藏超過2萬張歷年山坡地重要地景及土砂災害照片，並成立局史室，典藏文物。

水保局長李鎮洋表示，60年來台灣的水保工作由篳路藍縷到走向國際，歷經許多災害事件的考驗，不但在這片土地留下珍貴的回憶，近年如土石流防災及農地水土保持等成果經驗，更持續輸出至許多新南向國家，廣受各國好評。

「水保一甲子-您與水保的故事」經典照片募集活動將分為二階段進行，第一階段為即日起至7月19日止的照片投稿活動，投稿類型分別為「災害紀實」、「歷史時刻」及「經典案例」等三大類。其中災害紀實泛指60年來重大災害前後的現場紀實照片。歷史時刻係為各式重要活動、里程碑及代表性人物等，經典案例則為歷年經典工程或獲獎案例。

第二階段則是為期一個月的照片故事人氣投票活動，不論是第一階段的照片投稿者，或是第二階段參與投票的網友們，都有機會獲得大獎。詳細內容請上活動專頁。