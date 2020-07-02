第10屆新北市文學獎 徵件倒數1個月

全球各路中文創作好手看過來，「第10屆新北市文學 獎」提供超過60個得獎名額、200萬獎金，歡迎民眾踴躍投稿， 讓作品有機會公開亮相！為展現文學能量， 新北市政府文化局透過辦理各式多元文學徵件比賽、 推廣活動與出版計畫，藉以獎勵文學創作人才，拓展文學閱讀風氣， 邀請全球創作好手參與年度文學盛事！

文化局表示，新北市的新住民居住人口已超過10萬人， 展現全球化人口流動的現象。為促進新住民文化交流， 鼓勵大眾記錄生活所感，此次徵文除原有的「散文（一般組、 青春組）」、「新詩（一般組、青春組）」、「短篇小說」、「 繪本故事」，還特別增設「新住民圖文創作」組，不分獎次， 入選即得獎。上述文學徵件，只要以中文創作，都可以投稿， 不限國籍、不限居住地，海外民眾亦可參加，千萬不要錯過！

今年「新住民圖文創作」組，不分獎次入選30名，徵件主題為「 新北新故鄉」，歡迎新住民、新二代與移工朋友， 或對新住民議題有興趣者，以圖文創作的方式投稿參加。此外， 今年也大幅提升各類別獎金，其中「短篇小說」首獎獎金更是由10 萬元增加為15萬元，增加幅度達50%。除了高額獎金之外， 得獎作品皆會收錄於得獎作品集並集結成冊， 作為新北文學推廣的成果。徵件自即日起至7月31日止， 報名採線上或紙本雙軌報名方式， 參賽者可自由選擇其中一種方式報名參賽。 活動詳情請上新北市文學獎官網：https:// literature.culture.ntpc.gov. tw/，及新北市文學獎簡章及網路報名連結：https:// reurl.cc/20y8Ea