新北綠竹筍博士 再奪北區筍王殊榮

素有綠竹筍博士稱號的五股區筍農吳國池先生， 代表新北市參加行政院農業委員會桃園農業改良場舉辦的「109年 北部地區優質安全綠竹筍評鑑比賽」，榮獲全場總冠軍，繼2015 年後再次獲得北區筍王的殊榮，新北市長侯友宜今(1)日特別在市 政會議表揚，也歡迎大家暑假期間來新北吃好筍。

吳國池擁有臺北醫學院畢業的高學歷，但為了繼承家業， 毅然棄醫從農，從此和綠竹筍結下超過40年的不解之緣。 他堅持生產的綠竹筍不只要好吃，更要安心， 因此採用有機的方式來栽種，兼顧安全與生態保育， 並且加入產銷履歷， 就是要讓消費者清楚知道他是如何細心栽培生產。 由於對於品質的堅持，更吸引日本米其林三星主廚神田裕行來訪， 指名要到他的筍園鮮採綠竹筍當作夢幻食材，也打響他的名號，20 16年的正副總統就職國宴，也指名他的有機綠竹筍入菜。 豐富的綠竹筍經歷也讓他獲得「綠竹筍博士」的稱號，雖然獲獎無數 ，但並不以此自滿，持續改良栽培方式，2015年在北區五縣市綠 竹筍評鑑比賽中，打敗各方高手，奪得總冠軍， 今年再次獲得北區筍王的殊榮，為他傳奇的一生再寫下新頁， 侯友宜市長也大為讚賞，特別在市政會議表揚。而他的兒子吳煌棋也 在前幾年繼承衣缽，離開從事多年的媒體記者， 回鄉陪伴父親一起打拼綠竹筍產業， 目前也是五股區青農聯誼會的會長， 父子齊力拚綠金也在地方傳為佳話。想吃北區筍王的冠軍筍，可搜尋 「紫雲農場」，或上https://tapbamboo- wugu.idv.tw/。

侯友宜市長表示，全臺灣70%的綠竹筍生產在北部地區， 而本市為全國最大產區，生產面積達2,328 公頃，年產值將近17億元。 為促進北部地區綠竹筍品質及提升銷售價格， 桃園農業改良場每年都會辦理北部地區優質安全綠竹筍評鑑活動， 參賽者範圍涵蓋新北市、基隆市、臺北市、 桃園市及新竹縣等五縣市、共計25個綠竹筍主要產地農會共襄盛舉 ，今年比賽總計報名110點，本市共有67點參賽， 經過外觀色澤、柔嫩度及糖度等3個分項評比，除吳國池先生榮獲全 場總冠軍外，本市農友還獲得全部的5個亞軍、5個季軍、18個優 良獎，在45個獎項共計拿到29個獎，表現遠優於其它參賽縣市。 可見新北健康三寶-綠竹筍的品質絕對特優， 歡迎大家在暑假期間來新北各產區遊玩吃好筍。

農業局表示，為推廣新北好筍，新北市府與產區農會將在本周末(7 月4-5日)在臺北市希望廣場辦理展售會，各產區筍王大集合， 展售最優質的當日鮮採直送綠竹筍，並以產地價回饋消費者， 現場還有新北筍王爭霸戰頒獎典禮、綠竹筍美食品嚐、 美味農業料理、表演活動、竹玩DIY， 讓大家在炎炎夏日感受新北健康三寶綠竹筍的清涼魅力，詳情請搜尋 「新北綠竹筍」，或上https://ntpc- bambooshoot.com.tw/。