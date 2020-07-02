元健大和公司捐新北市1.4萬台助聽器兌領券

元健大和直販事業股份有限公司關懷新北市聽損民眾， 特於1日捐贈1萬4千台助聽器兌領券給新北市輔具資源中心， 由社會局副局長許秀能代表受贈，凡經輔具中心評估， 有重聽或聽障朋友適合配戴者，再持轉介單和兌領券至該公司新店、 板橋、新莊等3個服務據點兌領。 元健大和公司執行長吳志賢表示，他的妹妹從小就聽力障礙， 因此格外能體會聽障者與人溝通的困難。 該公司基於社會企業的責任，希望能盡份公益心意，因此發起「 天籟列車活動」，目前已走過桃園市、嘉義縣、臺南市、高雄市、 宜蘭縣與花蓮縣等，嘉惠97萬有聽力受損的民眾。 吳志賢表示，該公司捐贈的「耳寶助聽器」具有音量調節、 降躁和藍芽功能，為國內自行製造生產， 凡聽損在60分貝以上者均適合配戴，「天籟列車」 可免費做助聽器適配聽力檢測，如適合配戴， 即免費致贈耳寶助聽器，配戴之後能追劇也能搶接電話。 社會局副局長許秀能表示，聽損者容易因和人溝通有障礙而退縮， 非常感謝元健大和公司免費捐贈助聽器， 幫助聽損朋友恢復生活功能，以增加社會參與。 許秀能也表示，元健大和所捐贈的1萬4千台助聽器兌領券， 將交由新北市輔具資源中心運用， 凡有聽力障礙者經輔具中心評估適合該款配戴者， 將開立轉介單及兌領券，由民眾至該公司服務據點兌領， 新北市輔具資源中心服務專線82867045。