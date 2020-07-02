大學指定科目考試在即 提醒考生7/2、7/3依開放時間查看各分區考場

109學年度大學指定科目考試將於109年7月3日(五) 至7月5日(日)舉行，本次考試開放分區考場提供考生查看之時間 ，為各該分區考場開始考試當天之前一天下午3時至5時； 因各分區考場開始考試日期不同，故查看及開放時間亦不同， 請考生至大學入學考試中心(以下稱為大考中心) 網站(http://www.ceec.edu.tw/)109 年6月22日所公布的「試場分配表」之「開放試場查看日期」查閱 ，各考場將準時關閉，請務必於規定時間內前往。 本次考試每間試場已於考前完成消毒作業，故不開放進入試場內， 考生可於試場外查看座位安排。提醒考生與家長，進入分區考場時， 均須配合量溫並配戴口罩，經量測發燒者不得進入考場。 若有任何問題，考生可依試場分配表所列之電話與該考區連絡， 或與大考中心(02)23661416轉608洽詢。

新北巿設有一考區及二考區，考場學校分別為板橋高中、新北高工、 新莊高中、私立恆毅高中、新北高中及永平高中6校，共設有191 個試場(含備用試場)，今年計有6,010人報名。 第一天考試科目為物理、化學及生物，第二天考試科目為數學乙、 國文、英文及數學甲，第三天考試科目為歷史、地理及公民與社會。 考試當日，考生進入分區考場時須出示大考中心發送之入場識別證及 應試有效證件正本、戴口罩、進行體溫量測。 未攜帶入場識別證之考生， 可至分區考場指定地點由試務人員協助確認身分後補發。

新北市教育局提醒考生，考試當天將比以往提早30分鐘於上午7時 開始量體溫，請考生盡量提早出門以避開入場時的人群聚集。另應試 有效證件正本如國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、 護照或居留證等，請務必攜帶， 避免同一天因未攜帶有效身分證件致違規被扣減多節次成績， 並建議可另備其他有效身分證件，分開放置降低風險。 同時也請考生於試前詳閱109學年度考試簡章之試場規則及違規處 理辦法，並遵循本次考試新增防疫措施與相關規定， 或參閱大考中心網站「選才電子報」第 310 期刊載考生應考注意事項。根據統計， 考場違規事件以應試時手機響起最多， 請務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免不慎遭扣減考試成績。

新北市教育局表示，為了提供最好的考場服務， 本次考試結合警察局、交通局、民政局、經發局、衛生局、消防局、 農業局、環保局、水利局等單位及各考場學校積極投入， 提供交通管制及標示、緊急醫療服務、陪考人員服務區、 提供包種茶飲用等，為落實環保， 提醒家長及考生務必自行攜帶環保杯， 並祝福所有應試學子都能有最好的表現。