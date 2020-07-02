2020智慧城市展線上開展　中華電信秀創新智慧解決方案

受新冠肺炎疫情影響，亞洲最大智慧城市專業展「2020智慧城市 展」採數位化線上方式展出，中華電信已連續七年參與此盛會， 呼應大會展覽主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級」， 中華電信以「創新智慧解決方案領航城市無限未來」為主軸，推出「 智慧農業」、「智慧交通」、「智慧鐵道」、「智慧(無人機)巡檢 」及「科技執法」等五項時下最夯的智慧城市解決方案， 充分展現中華電信在5G元年拓展的多元應用及豐碩成果， 更引領台灣進入無限未來的智慧城市。

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信積極布局5G， 以最完整的行動通信、物聯網及光纖寬頻網路，全力發展人工智慧、 大數據、資安等核心科技，提供以客戶需求為中心的智慧、創新、 安全應用服務，引領台灣進入5G智慧城市的新時代」。因此， 中華電信也運用自身資通訊整合能力，積極參與經濟部工業局於20 18年起主導之《智慧城鄉生活應用計畫》， 透過串連中央及地方政府資源，落實前瞻基礎建設， 協助全台超過半數的縣市政府、公部門單位， 導入多項智慧城市應用，其範圍包含：智慧交通、智慧健康、 智慧零售(支付)、智慧安全、智慧農業、智慧治理、智慧能源、 智慧巡檢、科技執法、自駕車、智慧觀光等領域。

中華電信以出色的「農業物聯網，AI管理顧田水」，榮獲本屆「2 020智慧城市創新應用獎」肯定。智慧農業是透過田間感測器、N B-IoT行動物聯網等應用服務建置，提供全面性解決方案， 並於農業管理平台導入自主研發的智慧農業分析模型和專家知識庫， 讓農民能夠即時且精準地得知田間土壤、氣候等資訊，透過物聯網、 大數據資訊搜集，進而改善耕種行為、降低人事、資材成本， 提升農民耕種效率，降低被天氣影響的風險， 實現質與量兼備的精準農業，為業主打造前所未有農業管理體驗。

「智慧交通」以人車的安全性及有效率的交通移動為考量出發點， 利用電子、電信、資訊、控制等高端技術雲端整合，經由人、車、 路三者間，無縫接軌的應用服務，提供政府、企業、 民眾即時的交通資訊，進而提升交通管理效率， 以及增進交通運輸的安全及舒適，讓整個城市更具行動力及競爭力。

「智慧鐵道解決方案」以智慧監控、智慧決策、智慧維運為基礎， 結合物聯網、雲端服務、高速網路等技術，協助台鐵執行「 智慧交通軌道物聯網計畫」，運用穩定且高速的行動通訊網路， 提供列車端與控制中心端的連線，即時將列車資訊回傳至IoT平台 ，透過物聯網技術快速進行設備管理、事件偵測、資料存取、 視覺化呈現等相關服務，同時提升營運效率與安全性。

「科技執法」具有24小時持續執行、 提供科學證據減少舉發錯誤率、克服執法視角限制、即時通報， 進而減少警力耗費等優點。針對擁擠交通及治安問題，如區間測速、 紅線違停、闖紅燈、車牌辨識等， 便可以科技執法有效減少交通事故、維護人車安全。此外， 執法人員可配戴AR智慧眼鏡，透過5G高速率、低延遲、 大連結特性，即時回傳車牌影像，辨識贓車或追查中車輛， 使其在臨檢或執行業務上， 第一時間即可針對有問題的車輛進行警戒與反應。

無人機在公共領域有許多應用，如災害救援、場域巡檢、 設施檢驗等，可代替人員及時到達現場， 利用可見光影像及紅外線熱顯像等設備，把現場影像及資料， 同步回傳至中華電信無人機航管系統(UAV Traffic Management, UTM)，再透過AI分析影像及數據資料， 提供指揮人員決策依據， 為惡劣環境或受限空間因素無法快速到達的場域，提供智慧化作業， 減少不必要的人員損失與風險。