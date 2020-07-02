白宮前國安顧問波頓接受台媒專訪稱「很難說誰當選美國下任總統，對台灣比較有利」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前白宮國安顧問波頓向來友台，過去曾多次訪台並呼籲美國外交承認台灣。美東時間7月1日波頓透露，他原先春天訪台計畫被疫情打亂，盼之後能再次訪問台灣，與總統蔡英文及久未碰面友人會面。

波頓（John Bolton）日前出版名為「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）的新書，爆料中國國家主席習近平曾在大阪20國集團（G20）高峰會期間，要求美國總統川普不要讓蔡總統訪美或對台軍售。

波頓1日接受台灣中央社視訊專訪表示，他過去訪台多次，原本計劃今年(2020年) 3月或4月間能再次訪問台灣，與蔡總統及其他政治領袖會面，並處理一些個人商業事務，但因為疫情關係取消。

波頓指出，他十分期待能再次訪台，因為不論美國11月總統大選是誰勝出，現在對台灣未來幾年發展都是很重要的時刻。波頓說，他期盼能與蔡總統及熟識多年友人見面，聽聽台灣內部想法，思考台灣未來前進道路。

波頓表示，很難說誰當選美國下一任總統對台灣比較有利，但他指出，美國在全面反思對中國的政策，如果選後由民主黨執政，北京立場也可能轉趨強硬。

波頓（John Bolton）建議，不論美國11月3日的大選結果為何，台灣都應持續與堅定友台的美國國會兩黨議員合作，也應繼續透過外交努力，讓世界看到台灣在經濟、政治方面有什麼貢獻。他說：「不論誰贏，這是應對（美國）選舉唯一實際方式。」

波頓近期出書爆料，美國總統川普為了連任及與中國達成貿易協議，排斥過度涉入台灣、香港與六四天安門事件等敏感議題，並曾當面請求中國國家主席習近平多購買美國農產品，助他打贏連任選戰。

但由於民主黨向來傾向對中國採取溫和交往政策，加上該黨準總統候選人拜登（Joe Biden）過去友中立場及他兒子中國經商背景，外界仍普遍認為拜登當選會對台灣較不利。

對此，波頓表示，美國目前正處於「政治季節」，民主黨認為川普對北京軟弱，自然會在中國議題上發表強硬言詞。但過去現象是，反對黨批評執政黨對中國太軟弱，自己執政後卻政策轉彎也做一樣的事。

針對美國外交承認台灣議題，波頓表示，他持續主張美對台外交承認，主要是因為這麼做能展現美國對盟友承諾的堅實。

波頓指出，在川普領導之下，他擔心很多人會認為美國不再像過去一樣，致力在世界各地強力部署，特別是在東亞。美國若在外交上承認台灣，其他人也會效法，展現這種領導力對美國來說十分重要。

不過，波頓也強調，美國目前正對中國做出全面反思。過去數十年來，美國政策制定者認為中共已故領導人鄧小平的經濟改革，會提升中國富裕水準，進而促使北京在國際上拿出較負責任作為，並為中國內部帶來民主，「但這2項預測都失準」。

在這背景下，波頓分析指出：「民主黨也可能對中國變強硬，這對台灣來說很重要。至於不再有連任壓力的川普會做出什麼，就很難說。」

波頓解釋，即便在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）爆發後，外界也無從得知川普對中國想法是否真的改變。川普過去行為顯示他只關心連任，在大選倒數4個月期間，川普嘴上對北京應該會非常強硬，「但問題是，如果川普11月3日當選，他11月4日會做什麼？」

過去幾個月來，美中兩國因為北京隱匿疫情、強推「港區國安法」等爭議反目，雙邊關係降至冰點。川普政府近期更對中國祭出一系列制裁措施，包含限制侵害香港自治中國官員的簽證、停止出口防衛設備與軍民兩用技術至香港，及暫停對港執行優惠待遇規定。

波頓表示，當選舉不再是考量，他有充足理由相信川普又會再打給習近平，試圖再次與中國重啟貿易談判。

波頓過去曾以不同身分，多次訪台會見歷任總統。其中包含1999年時，以美國企業研究所（AEI）資深副所長身分與時任總統李登輝會面；2007年時，以美國前駐聯合國常任代表會見時任總統陳水扁；前總統馬英九任內，波頓也曾以美國前駐聯代表與AEI資深研究員身分，分別在2009年、2012年與2014年訪台。

波頓2018年4月接任白宮國安顧問一職，爾後並無公開訪台紀錄。不過，時任國安會秘書長李大維2019年5月訪問華府期間，曾與波頓會面，創下台美斷交後兩國國安首長會晤首例。