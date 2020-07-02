證交所與永豐金證券引資活動圓滿完成 線上引資再精進

由臺灣證券交易所及永豐金證券共同主辦的「Taiwan Double Good」線上引資活動，於6月30日順利圓滿完成。

「Taiwan Double Good」活動有別以往引資，歷時一個月，主題聚焦5G產業及ESG優良企業，自6月3日開幕式以來，共21家上市、上櫃公司舉辦21場小型群體會議，以視訊會議方式向國外機構投資人簡報公司業務近況；除了上市櫃公司與投資人的群體會議，亦安排「開幕式專題演講」、「ESG專題講座」兩場大型講座，活動全程以英語進行，參與會談之投資人超過1,000人次，主要來自歐洲、亞太等地區，透過密集行銷方式，將優質臺股推薦給國際投資人。

活動期間，證交所透過「開幕式專題演講」，向國際法人介紹台股投資優勢。特別說明台灣在優異的防疫成果下，無論是實體經濟成長、國際投資環境評比、台股股價表現等，均有亮眼成績。同時，證交所也透過「ESG專題講座」，分享證交所於資本市場推廣ESG之努力，包括鼓勵上市公司揭露ESG資訊、辦理公司治理評鑑、推廣盡職治理守則以強化專業機構投資人之角色、編製相關指數以提倡永續投資，並與國際機構合作建立ESG生態圈等。

今年由於新冠肺炎疫情，海外行程及大型集會皆無法辦理。為讓上市公司與海外機構投資人溝通不間斷，證交所即時因應，將實地引資活動轉型為線上舉行，從年初至今，已舉行三場線上引資活動，分別與寬量國際、永豐金證券、元富證券合作辦理，雖然上市公司跟投資機構無法親自面對面溝通，但在此非常時期的非常作為，仍獲得海外投資人熱烈回響。

與過去實地引資相比，線上引資的特點在於地域、規模、成本與時間上的彈性。因為投入成本低、前置時間短、上市公司與投資人之參與意願均大幅提升；全球投資人不用侷限於地域限制，位於任何地區均可參與，因此參與人數可再擴大，可安排之一對一場次亦較實地引資更多。此外，活動長度、場次時間等安排亦有彈性，可配合實際情況調整；部分場次亦錄影並上傳證交所Webpro3.0影音傳播網，投資人可不受時間限制線上觀看，Webpro已建置「投資臺灣InvestTW」專區，網址為https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/。