台灣雲門舞集新作「定光」傳遞內在安定力量　跨界音樂人林強台北兩廳院10/1世界首演

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)雲門舞集2020鄭宗龍新作《定光》在聲色爆炸的時代傾聽真正的聲音，將於10月1日在國家戲劇院進行世界首演。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍2020年新作《定光》由國家表演藝術中心國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心傾力共同製作，將於10月1日至10月4日在國家戲劇院兩廳院進行世界首演，7月1日起將搶先開賣國家戲劇院票券。7月1日至7月7日兩廳院之友預購8折，7月8日正式啟售。

曾為雲門舞者的鄭宗龍，2014年成為雲門 2 藝術總監，2020年正式接任雲門舞集藝術總監；雲門舞集創辦人林懷民曾說他羨慕鄭宗龍：「他是從泥土裡長出來的編舞家。」2016年兩廳院委託製作舞作《十三聲》，於今年年初巡演歐洲63日11座城市27場，倫敦《金融時報》(Financial Times) 記者專程飛往巴黎觀賞在夏佑國家劇院演出的《十三聲》，大篇幅報導當晚演出座無虛席的盛況：「在這一個多小時裡，以出乎意料的高能量動作，淹沒夏佑國家劇院的舞台，動靜時刻都令人陶醉。」2019年同樣由國家表演藝術中心三館共同製作的作品《毛月亮》，則與冰島樂團Sigur Rós聯手，打造冷冽異想宇宙，國際專業舞蹈評論網站Seeing Dance稱其「兇猛而美麗」。

上半年由於疫情的緣故，雲門的諸多演出都取消，對宗龍而言，有更多的時間可以跟舞者工作，「我需要面對12位新的舞者，以前都是跟林老師工作，對我們而言反而是好的時間，關起門來好好工作，等到門打開了，可以問問自己是不是準備好了，這是好事。」

《定光》與來自市井經驗的《十三聲》，以及反應科技世代的《毛月亮》截然不同，「前兩個作品已經抒發掉不同的能量了，《定光》這個作品剛好遇到疫情，讓我跟舞者有安靜與安定的時候，在安靜的時候感官會變得特別敏感，當從歐洲回來隔離的時候，剛好遇到大樓停電，一開始我覺得好痛苦，但後來變得非常享受，因為社區的周遭聲音我都可以聽得到。」而內在的安定成了宗龍創作的靈感來源之一。

「心在跳，歌在唱，回神身落，停。閃閃一瞬，定光明」鄭宗龍以台語「氣口」鏗鏘簡潔描述新作《定光》。《定光》靈感起源在2018年，鄭宗龍與林強、張玹在聊天的時候跑出這個想法，當時在做《十三聲》，舞者須製造出市井小民的聲響場景，是一個雜亂未經過編排的聲音狀態，因此鄭宗龍在思考：「聲音還有什麼可能性？有沒有可能被好好的編排，做出不同的聲音效果？」他回想到幼時，在開心快樂的時候會亂哼亂唱，長大之後走在路上，也會看到小孩子有同樣的狀態，而當聲音跟肢體和在一起的時候，那樣忘我的狀態，身上彷彿散發著光芒，所以才將作品取名為《定光》，「『定』就是和在一起的關係，『光』則是希望給大家一些希望、溫暖。」鄭宗龍說道。

鄭宗龍聯合各領域菁英好手，與跨界音樂人林強再次經典合作，褪去情節與情緒渲染，林強的音樂是包納自然萬物的氣場、或是將自然萬物帶起的風，旅美作曲家張玹則為舞者量「聲」寫曲。完全不懂台語的張玹，為了想尋找最適合舞者聲線的音韻而研究起台語，替每一位舞者量「聲」譜詞曲，舞者們在排練場除了「喊聲」，也仿效起大自然，蟬鳴、蟲叫、雨聲，循著各種仿聲尋找聲音的起點。此外還請了聲樂家林玲慧做聲音指導，讓舞者學習發聲與氣的運用，並再次邀請作品多次登上倫敦時裝週的服裝設計師陳劭彥，將自然素材編揉入服裝。

關於自己與土地間的關係，讓鄭宗龍回想起小時候父親帶他去哈盆越嶺的爬山記憶，有長達45分鐘的下坡，下坡踩的地方都是樹根，「對一般人來說會是很辛苦的路，但對我來說反而很好玩，我可以在下坡時找到許多新的跳舞方法，有許多不同的走法、蕩來跳去的，慢慢成了自己的舞步。」



雲門舞者爬山(圖/雲門)

而在《定光》成形的過程中，為了讓舞者身體與自然更貼近，身經百戰的舞者，經過多次有氧、肌力與負重訓練等準備後，於端午連假前夕登上合歡山北峰。學會登山杖的正確使用：上行要在腳後推進、下行要在腳前支撐、小步小步跟著呼吸走才不會喘，鄭宗龍回憶起爬山的情境：「當時希望在上坡跟下坡時，舞者真的可以用身體去感受這片土地。對年輕舞者來說，有些畫面只有在照片中看過，但當身體真的參與其中時，可以把一些知性拿掉，把感性放進自己的身體內。」上山前謹慎的心情與當下身體的疲累，在攀爬過程中逐漸被周遭環境釋放。海拔3422公尺的視野美景，從懾人的夕陽、滿天星斗到等待日出，大自然帶來的震撼，深深刻印在舞者身體裡。

近年來，兩廳院致力推動共融服務。其中，口述影像的共融服務是透過描述演出過程中的肢體語言、表達、動作以及燈光效果，讓觀眾參與演出現場。而鄭宗龍新作《定光》和資深音樂人林強、新銳作曲家張玹合作，結合了台語人聲、音樂、大自然中的仿聲，觀眾可以透過聲音、音樂和口述老師的引導，感受作品的不同層次。

《定光》將於10月1日在國家戲劇院進行世界首演，連演四場，隨後巡迴衛武營國家藝術文化中心、臺中國家歌劇院。購票詳情請洽兩廳院售票系統或電洽02-33939888。