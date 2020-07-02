台灣台南台語月活動 政府與民間攜手打造環境氛圍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）邁入第2年的「台南台語月」昨(1)日在台南市長黃偉哲和許多在地台語表演藝術工作者於吳園公會堂揭開序幕，黃偉哲表示，今年的活動主題是許丙丁老師的作品《小封神》，並感謝大家用不同的藝術表演方式，為傳承台語文化盡一份心力。

台南市長黃偉哲表示，有感於時代的變遷，許多年輕世代以及中生代逐漸不常使用台語，有時會造成世代之間無法順暢溝通的情形，不免讓人有淡淡的哀傷。

黃偉哲表示，為保存並推廣台語文化之美，台南市政府文化局今年再度舉辦「台南台語月」的活動，台南市政府以藝文活動推行台語做為一個溝通的工具，一定要延續這份代代相傳的努力。

他以他自己過去在美國留學的經驗為例，他說，環境對於語言的學習影響甚大，當你身在其中，大家都使用相同的語言，自然而然就能駕輕就熟，因此，在語言的學習過程，身為什麼族群不重要，身處什麼環境才重要，所以在台南台語月的活動，南市府團隊要營造一個輕鬆簡單，讓下一代以及我們現在這個世代，都能可以用台語良好溝通的環境，延續台語做為台灣文化的根本。

台南市政府有台語月活動，民間用不同的方式推動說台語。自由時報引述台南社大主任林冠州的說法並表示，今年的「來台南揣台語」將推出2.0版，去年正興街有17間店家參與，今年延伸到信義街將有16間店家加入活動，遊客可以透過橡皮擦上的QR code，學習說台語。

台南市政府文化局補充，7月登場的「2020台南台語月」活動擴大活動場域，將在吳園及台南公會堂、新營文化中心、總爺藝文中心、蕭壠文化園區帶來多元台語展演。今年特別以「小封神－台語經典文學」、「逐家講台語－生活台語」2大系列、10項主題，於前述4大藝文場域，帶來20場精彩演出及活動，詳細資訊可至台南市政府文化局網站以及「台南台語月」臉書粉絲頁查詢。