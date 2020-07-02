【港區國安法紫色恐怖】香港至少7組織自行解散　部分商家心寒退出「黃色經濟圈」

「港區國安法」生效，港警1日面對自行上街「七一」遊行的群眾，首度舉出了象徵執行此法的紫色旗幟。中央社 「港區國安法」生效，港警1日面對自行上街「七一」遊行的群眾，首度舉出了象徵執行此法的紫色旗幟。中央社

港區國安法6月30日深夜生效，香港警方7月1日在銅鑼灣驅散及逮捕準備參加遊行的示威人士。中央社

相關新聞

「港區國安法」6/30晚間11時在港生效 美國白宮國安會: 香港已成「一國一制」

【港區國安法衝擊】黃之鋒、羅冠聰、周庭退出「香港眾志」 「香港民族陣綫」等多個組織宣布即日起解散

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）「港區國安法」引發寒蟬效應，光是6月30日就至少已有7個曾主張港獨或「民族自決」的香港政治組織，以及推動民間外交的組織自行宣布解散；此外，還有支持示威者的店家聲明，退出「黃色經濟圈」。

6月30日上午，中國人大常委會通過「港區國安法」後，曾主張「民主自決」的「香港眾志」當天下午宣布解散，其核心成員黃之鋒、羅冠聰和周庭更先宣布退出。

成立於2014年的香港眾志表示，上述4人會籍已被即時撤銷；而經商議後，眾志認為運作難以持續，「深感必須化整為零，眾人應以更靈活的方式繼續投入抗爭」，宣布即日起解散和停止一切會務。

而主張「港獨」的「香港民族陣線」、「學生動源」和「香港獨立聯盟」也在同一天宣布解散香港本部及成員。

「香港民族陣線」透過臉書強調，「解散不代表停止」，在台北及英國的海外分部將會繼續推動香港的獨立。

相關新聞

「港區國安法」6/30晚間11時在港生效 美國白宮國安會: 香港已成「一國一制」

香港民族陣線2015年成立，理念是「確立香港民族，重奪自決權利」，發言人是因宣誓風波被取消立法會議員資格的梁頌恆。梁頌恆表示，「盡量保護好身邊的每一個戰友，我們一定會等到機會到來」。

「學生動源」也在臉書上公布，所有組織事務交由海外成員繼續運作，繼續推動香港獨立。

學生動源2016年成立，綱領包括向香港中學生宣揚香港獨立理念。召集人鍾翰林也宣布辭職，並指解散組織是無奈、沉重的決定，目的是保障所有身分已曝光的成員人身安全。

「香港獨立聯盟」2016年成立，主張「先歸英，後獨立」。

香港獨立聯盟召集人陳家駒6月28日就在臉書發文，表示自己已經離開香港，但「我的離開並不表示我已經放棄」。他並呼籲年輕人在「英美公布逃走方案時留有用之身離開」，但強調香港獨立的大門已經打開。陳家駒被控去年(2019年) 6月10日在灣仔參與非法集結，獲准保釋候審。

曾被指為獨派的「維多利亞社區協會」也在6月30日宣布，協會將暫停運作，直至另行通知。這個組織主要為中西區及灣仔區居民提供社區服務，幾名區議員也宣布退出協會。

「香港大專學界國際事務代表團」6月30日晚也宣布解散，他們曾動員各界支持美國國會通過香港人權與民主法案，以保障香港自治權，同時致力結合香港和國際力量，逼使港府回應「反送中」五大訴求。城大學生會外務副會長邵嵐表示退出此代表團。

另一個宣布解散的類似組織「民間外交網絡」，其發言人張崑陽辭職。這個組織的宗旨是促進香港成為面向世界的全球城巿，以民間外交重塑「世界香港」。張崑陽早年參加「反國教」及「雨傘」運動，為第一代本土派學生領袖。

在一片解散聲中，「本土民主前線」則於臉書發文，堅持「香港獨立、唯一出路」；在回應多個組織相繼宣布解散的問題，則認為地下化也是各組織可考慮的方案，指「他們可以以同一個方式在地下行事，只是去除了組織的名稱」。

「本土民主前線」2015年成立，主張香港民族自決並對抗中共政權。在2016年的旺角騷亂中，前發言人梁天琦被判刑6年，召集人黃台仰及成員李東昇棄保潛逃，去年獲德國給予難民身分。

除了政治組織，也有原本立場鮮明的商店做出不同表態。龍門冰室是支持「反送中」運動的「黃絲店」之一，冰室負責人張俊傑昨天在臉書發文，宣布退出「黃色經濟圈」。

他表示，「國安法的來臨，令我重新審視我這一年來的路，心灰意冷之下，令我萌生退出『黃圈』的決定。」

相關新聞

「港區國安法」6/30晚間11時在港生效 美國白宮國安會: 香港已成「一國一制」

【港區國安法衝擊】黃之鋒、羅冠聰、周庭退出「香港眾志」 「香港民族陣綫」等多個組織宣布即日起解散​​​​​​​