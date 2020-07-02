駐菲代表處大樓出現武漢肺炎確診 暫停領務服務

菲律賓武漢肺炎疫情嚴峻，總病例數逼近4萬例。駐菲代表處今天發布聲明，由於代表處所在的辦公大樓1樓櫃檯出現確診病例，明天起暫停領務服務至另行通知。

對於所在大樓出現確診病例，駐菲代表處表示，目前台灣派駐人員和菲國當地雇員都平安，若代表處人員身體不適，都必須請假居家休養，不得上班。

駐菲代表處位於大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）。根據菲律賓衛生部今天發布的疫情通報，截至6月30日，大馬尼拉地區有1萬923例確診，是菲律賓全國確診數最高的區域。

駐菲代表處所在的RCBC廣場（RCBC Plaza）涵蓋兩棟辦公大樓，代表處位於1號大樓的41樓，整棟大樓共46層樓。

代表處表示，代表處與其他公司共用的大樓1樓櫃檯，有一名其他公司的櫃檯人員於6月29日確診。大樓管理單位今天以信函告知所有租戶，並要求近距離接觸這名確診員工者居家隔離，且已全面消毒1樓及其他公共空間。

至於代表處聘用在1樓櫃檯服務的兩名當地菲籍雇員，代表處表示，已請他們立即安排前往醫院檢驗，在檢查結果出爐前居家隔離。

另外，與這兩名櫃檯人員曾密集接觸的代表處領務組雇員，明天起全部改為居家上班14天。

代表處表示，為維護代表處人員和當地雇員健康，領務組暫停對外開放，將視大馬尼拉地區疫情及菲國政府防疫規定與措施，決定何時恢復領務服務。

菲律賓今天通報新增999例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，總病例數攀升到3萬8511例，已有1270人不治。

在抗疫與經濟發展的雙重考量下，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天深夜宣布，大馬尼拉地區自今天起延長現行的「一般社區隔離」到7月15日，疫情嚴峻的宿霧市（Cebu）則持續嚴格的「強化社區隔離」規範。