外交部長吳釗燮：與索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

外交部長吳釗燮今天說，台灣將在索馬利蘭設立具官方性質的代表處，名稱為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。吳釗燮強調，索馬利蘭與台灣同為民主自由的理念相近國家，政府將持續深化與理念相近國家的實質關係。

外媒報導，位於非洲東北的「非洲之角」國家索馬利蘭（Somaliland）總統比希（Muse Bihi Abdi）已任命一名代表駐台，而台灣政府今年稍早已在索馬利蘭成立辦公室，正與索馬利蘭進行各項技術合作。

外交部今天下午召開記者會，吳釗燮表示，為拓展在非洲的布局，經台灣與索馬利蘭政府協商，他2月26日與來台訪問的索國外長穆雅辛（H.E Yasin Hagi Mohamoud）在台北賓館共同簽署「中華民國（臺灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」，雙方同意以「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）的名稱互設官方代表機構。簽署儀式後，穆雅辛也晉見總統蔡英文。

吳釗燮說，這一次協定使用「台灣代表處」，對方非常樂意接受，由於雙方非正式邦交關係，因此未使用中華民國名稱。

他表示，這不是代表處第一次以台灣為名，但先前在其他地方以台灣為名都被改掉。

吳釗燮說，台索雙方去年底開始接觸，商談如何促進雙邊關係。穆雅辛2月23至26日率團訪台，而台灣方面人員已於2月6日進駐索國，設處相關作業持續進行，雙方將進一步磋商代表處正式揭牌日期。

吳釗燮強調，台灣2009年起與索國逐步建立良好互動，雙方在海事安全、醫衛及教育等領域合作。索國政府十分肯定「台灣模式」國際合作精神，並期盼深化雙邊合作，汲取台灣成功經驗。台灣也支持索國追求民主、自由的努力，樂願透過能力建構及國合會合作機制，在當地推動嘉惠於民的發展計畫，並以「踏實外交」原則，彰顯國際友愛精神。

吳釗燮指出，索馬利蘭1991年宣布獨立以來，已進行3次總統大選，政治情勢穩定，民主持續深化，與台灣同為民主自由的理念相近國家。

吳釗燮強調，台灣國際處境艱難，但不會因此退縮，政府將持續深化與理念相近國家的實質關係，持續扮演世界良善力量，並透過「台灣模式」的合作精神，繼續和全球夥伴合作，善盡國際責任，讓世界更好。