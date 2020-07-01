印度出手下架抖音等59個中國App 北京抗議：「此舉不符印方利益」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中印因邊界衝突，雙邊關係陷入冰點。印度中央政府以「損及印度國家安全及公共秩序」為由，6月29日將59個中國APP封鎖下架，包括在3分之1業務都在印度的國際版抖音（TikTok）、社交媒體微博、抖音及美圖（Meitu）等。中國外交部對此提出嚴重抗議，發言人趙立堅表示，印度此舉「並不符合印方自己的利益」。

中印2國6月份在北方邊界拉達克加萬谷發生「肉搏戰」，造成至少20名印度軍人死亡，中方則死傷不明，這也是2國數十年來最嚴重的流血衝突。

邊境衝突後，印度國內掀起一股「反中」風潮。印度中央政府除了禁止國內電信商採購中國供應商，例如華為提供的通訊設備外，印度民間商會「印度貿易商團體全印度貿易商聯合會」（CAIT）公佈中國貨品替代清單，協助印度民眾停止使用「中國製造」商品。

印度中央政府6月29日出重手，封鎖下架包括深受印度民眾喜愛的抖音國際版（TikTok）、快手、美圖、微信及微博等59個「高風險」中國APP，聲稱這些軟體「損及印度國家安全及公共秩序」。

根據《法廣》報導，抖音在印度深受歡迎，預估至少有1億2千萬名使用者，也是抖音全球使用者最多的國家。

印度通訊技術部門表示，這59個中國app透過軟體在使用者的手機內植入「間諜或惡意程式」，非法搜集使用者資訊，有嚴重資安威脅風險。

中央政府此舉也遭到抖音（TikTok）印度總部嚴重抗議。代表尼希爾（NiKhil Gandhi）表示，為了融入印度市場，他們支援14種印度當地語言，絕不會、也從來不曾將用戶資訊提供給中國。

中國外交部發言人趙立堅昨（29）日在外交例會表示，中國對於有關公告表示強烈關注，正在了解核實情況。他強調，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作。

趙立堅表示，中印兩國在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己的利益。