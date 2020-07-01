台灣故宮兒藝中心2.0重新開館　新媒體科技打造互動遊戲空間

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)故宮兒童學藝中心重新開館試營運，進化成兒藝中心2.0版，以新媒體科技打造全齡參與、世代共融之遊戲互動空間，已於7月1日重新開館。

暑假即將到來，封館整修半年的故宮兒童學藝中心7月1日重新開館試營運， 為迎向數位新世代，兒藝中心2.0版再進化，突破以往5-12歲年齡服務框架，展廳結合院藏《海怪圖冊》、《清院本清明上河圖》等典藏精選文物重新詮釋，以新媒體科技打造全齡參與、世代共融之遊戲互動空間，帶來更友善、嶄新的故宮參觀體驗。

故宮兒童學藝中心2.0版展廳升級，除運用多項數位科技互動裝置，將整體空間打造成沉浸式奇幻劇場，亦強化「代間學習」及「無障礙」機能，並落實故宮親子友善政策，增設親子廁所、哺乳室、通用廁所、休憩區座椅、嬰兒車停放區等設施，提供不同需求觀眾更貼心友善之服務。

潛入海洋、飛上天空，這不是旅遊探險頻道，而是故宮兒童藝術中心的全新體驗。入口處高約一層樓的巨大電控玻璃投影動畫，帶領觀眾潛入幽秘深海，看見來自院藏《海怪圖記》的怪魚們，吞吐千百年的歷史文物，接著在故宮北院吉祥物小翠的邀請下，乘坐時光飛船進入《清院本清明上河圖》的世界，穿梭過去與現在，從海中釣起一件件收藏於故宮的稀世珍寶，開啟蒐集寶物的旅程，透過視覺、觸覺、操作、問答等互動，一步步融入此奇幻劇場中的氛圍中，享受沉浸式的趣味參觀體驗。

為讓觀眾能夠主動學習、探索知識，各展區皆融入遊戲式學習的設計精神，化身為各具特色的遊戲關卡，觀眾在「闖關」過程中藉AR圖卡、投影問答、動作感應、數位觸控等科技互動裝置，瞭解茶文化、文物故事、古畫裝裱等故宮藏品內涵，搭配典藏精選器物與繪畫元素，巧妙融合文物及科技之美。

此外，作為「遊戲」視覺上的趣味性亦不可少。每個展區以吉祥物小翠的動畫取代傳統文字說明展版，並精選《海怪圖記》中各具特色的怪魚擔任「關主」考驗觀眾。現場更精心提供兩款學習單，串聯各區主題以擴大遊戲式學習的範圍，讓觀眾在過程中獲得成就感並激發獨特創意。

全新故宮兒童藝術中心除依循A‧R‧T（ANTIQUE‧REALITY‧TECH）文物、實境、科技三核心提供獨特體驗外，也同樣重視打造人與人的緊密連結。全展區遊戲設計皆可獨立進行，但也保留許多合力完成的樂趣。兒童觀眾在遊戲過程中可與同行者討論過關訣竅，更可以透過文物連結生活，交換彼此的生命經驗。

防疫期間，兒童學藝中心開館時間為每週二至週日上午9點至下午5點，免費入場，每週一休館。暑期試營運期間，開放散客自由入場。團體參觀申請預計於9月起開放網路預約，每場次上限50人，詳情請至故宮官網查詢。

詳情請前往國立故宮博物院官網查詢。