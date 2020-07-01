台灣新北文學獎增「新住民圖文創作」組 鼓勵外籍朋友紀錄生活

第十屆新北文學獎開始徵件，今年特別新增「新住民圖文創作」組，邀新住民、移工、外籍朋友一起用中文紀錄生活，感受文學的魅力。（照片來源：新北市... 第十屆新北文學獎開始徵件，今年特別新增「新住民圖文創作」組，邀新住民、移工、外籍朋友一起用中文紀錄生活，感受文學的魅力。（照片來源：新北市文化局）

為展現文學能量，新北市文化局辦理「第10屆新北市文學獎」已開始徵件至7月31日止。提供超過60個得獎名額、200萬獎金，更有機會讓作品公開亮相，今年特別新增「新住民圖文創作」組，邀請全球各路中文創作好手參與新北年度文學盛事！

新北市文化局表示，新北市的新住民居住人口已超過10萬人，展現全球化人口流動的現象。為促進新住民文化交流，鼓勵大眾記錄生活所感，此次徵文除原有的「散文（一般組、青春組）」、「新詩（一般組、青春組）」、「短篇小說」、「繪本故事」，還特別增設「新住民圖文創作」組，不分獎次，入選即得獎。上述文學徵件，只要以中文創作，都可以投稿，不限國籍、不限居住地，海外民眾亦可參加。

新北市文化局說明，「新住民圖文創作」組，不分獎次入選30名，徵件主題為「新北新故鄉」，歡迎新住民、新二代與移工朋友，或對新住民議題有興趣者，以圖文創作的方式投稿參加。此外，今年也大幅提升各類別獎金，其中「短篇小說」首獎獎金更是由10萬元增加為15萬元，增加幅度達50%。

除了高額獎金之外，得獎作品皆會收錄於得獎作品集並集結成冊，作為新北文學推廣的成果。徵件自即日起至7月31日止，報名採線上或紙本雙軌報名方式，參賽者可自由選擇其中一種方式報名參賽。

活動詳情請上新北市文學獎官網，及新北市文學獎簡章及網路報名。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）