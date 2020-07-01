大火過後！中國信託慈善基金會點燃生命之火　攜台灣紙風車劇團前進偏鄉演出

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣紙風車劇團疫情過後的第一場演出將與中國信託慈善基金會合作，將於7/4-5啟程前往桃園市龍潭區高原國小及彰化縣埤頭鄉大湖國小演出。

中國信託慈善基金會（簡稱中信慈善基金會）「點燃生命之火」全民愛心募款運動，已經連續舉辦35年，累積募款金額已逾22億元，全數善款皆專款專用，照顧全台偏鄉超過54萬名弱勢孩童。

為改善全台偏鄉弱勢孩童的學習與成長環境，中信慈善基金會於2015年推動「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」（簡稱台灣夢計畫），結合在地社區打造兒少專屬關懷據點，提供弱勢兒少多元陪伴課程及餐食等各項生活照顧服務。

為了帶給偏鄉的孩子創意啟發與視覺美學教育，「點燃生命之火」攜手紙風車劇團連續10年前往台灣偏鄉各地演出，總計已演出149場，超過20萬名大小朋友不需舟車勞頓，就能在自己的家鄉感受到表演藝術的美好。

「點燃生命之火」與紙風車劇團本來預計於今年2/15開跑的演出，因為新冠肺炎疫情的影響，考量到群聚感染的嚴重性，只演出了3場就被迫中止。紙風車劇團和中信慈善基金會討論過後，為了不損及偏鄉孩子欣賞好戲的權益，決定未能演出的場次將於今年下半年開始陸續恢復，結合第35屆「點燃生命之火」善款，將帶來39場演出給各地的小朋友，預計演出至明年6月。

原本認為解禁後能夠順利的準備演出，卻因為八里工廠的大火，廠房內的布景道具及資料全部付之一炬，讓迫在眉睫的演出遇到不小的壓力。紙風車劇團沒有時間感傷，堅持不放棄演出的承諾，為的就是讓孩子能在自己的故鄉看到紙風車劇團的演出，因此，全體工作人員積極處理演出事宜，將布景道具一件一件做回來。為了使演出順利進行，劇碼及演出行程也因應此次危機有微幅調整。

本週為「點燃生命之火」計畫在解禁後的首次演出，同時也是紙風車劇團疫情過後的第一場演出，懷著激動又緊張的心情，於7/4-7/5帶來《巫頂環遊世界》，分別至桃園市龍潭區高原國小及彰化縣埤頭鄉大湖國小演出，免費入場且自由入座，由參與「台灣夢計畫」的桃園市龍潭區高原社區發展協會以及彰化縣埤頭鄉大湖社區發展協會協助辦理。

平常社區就會安排不同的課程內容，像是學習客家語、客家舞蹈、英語課程等等，幫助孩子多元發展，這次透過紙風車劇團的演出，期盼再度將愛與關懷透過戲劇傳達給在地觀眾，讓許多在地的小朋友與家長，能夠共同踏上生命中藝術的第一哩路，啟發他們創意、美學，用藝術建立孩子的笑容。