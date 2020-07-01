一疫未平一疫將起？ 中國驚現新型豬流感病毒「具可傳人能力」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）新型冠狀病毒肺炎肆虐，導致全球1000萬人確診，50多萬人死亡。疑似病毒起源的中國近期傳出一種新型的豬流感病毒，基本上「具有所有適合感染人類的特徵」，引發全球關注警戒。疾管署昨（30）日回應，目前僅為疑似個案，尚無直接證據證明該病毒為人畜共通。

一篇6月29刊登在《美國國家科學院院刊》上的文章引發各國關注，研究人員在中國發現一種由豬隻帶源的新型豬流感病毒，稱之為「G4 EA H1N1」（G4豬流感）。

研究人員表示，該G4豬流感病毒，與2009年在墨西哥發現的H1N1豬流感相似，當時在全球奪走超過1萬4千人性命。

但研究人員強調，由於G4豬流感病毒融合2009年的H1N1病毒與1918年西班牙流感病毒特性，人類基本上沒有免疫能力，目前在中國已出現有養豬戶及屠宰人員感染的案例，令人憂心。

疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，中國官方在一項例行性針對豬隻流感的報告結果發現，自2016年起，該G4豬流感病毒成為主流的病毒株，在部分動物實驗中發現，該病毒株可在人類呼吸道上皮細胞複製。

此外中國在做血清流行病學研究時，也發現部分禽畜工作人員的血清呈現陽性。雖然目前沒有「直接」禽傳人證據，但該病毒株在未來假設有廣泛人傳人的能力，也許會造成之後的大流行。

鄒宗珮強調，目前的感染途徑還是在於飛沫及接觸傳染，若禽畜工作者在接觸豬隻時有穿戴防護員，戴口罩及手套護目鏡等，會大幅降低傳染機率。