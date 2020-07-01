12萬人逾期未領取實名制口罩　台灣指揮中心：最快7月底補領

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「口罩實名制2.0」自3月12日上路以來，超過12多萬人繳錢後卻未領取口罩，共465萬預付款全部進了國庫，引發爭議。中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布，待系統修正後，預計在7月底左右讓民眾補領口罩。

根據中央流行疫情指揮中心統計，口罩實名制2.0及3.0第1至第7期，包含成人及兒童口罩，共有12萬332人付款後卻未領口罩，累計金額共465萬5180元。指揮中心曾表示，顧及疫情嚴峻及人力、物力調配困境，在eMask的服務條款上有註明，逾期未領口罩喪失領取資格，預購款項將列入國庫。

對此，民進黨立委劉建國則認為「有點離譜」，建議政府開放緩衝期，或扣除必要手續費用退款給民眾。PTT上的鄉民也批評蔡政府嗜血、發災難財。

在經歷一番討論和檢討後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日宣布，在以防疫優先之前提下，不久後可讓這些民眾至原預定取貨之超商門市補領口罩。

陳時中指出，由於該一政策調整，除需增修eMask 口罩預購系統、健保APP程式及四大超商網路系統等事宜外，也涉及重新設定至超商補領口罩之流程；同時亦需核算民眾補領口罩所必需負擔之相關作業處理費用。

指揮中心將於下週邀集各超商通路及關貿公司，共同商討執行細節及費用計算等相關機制。未來相關程序如順利時，預計可併口罩實名制2.0/3.0第13期之預購期程，讓這些民眾可補領口罩，但須加收手續費。