批港版國安法「天朝帝國的律令」　陳明通：台灣必須嚴肅面對

陸委會主任委員陳明通（左）及台港經濟文化合作策進會董事長張小月1日為「台港服務交流 辦公室」揭牌 陸委會主任委員陳明通（左）及台港經濟文化合作策進會董事長張小月1日為「台港服務交流 辦公室」揭牌 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）大陸委員會主任委員陳明通今（1）日批評，中共強行通過實施香港版《國安法》不僅是針對香港人，而是影響到台灣甚至全世界的人民，「這是天朝帝國對世界的子民發出的律令。」

陳明通今日與台港經濟文化合作策進會董事長張小月共同為「台港服務交流辦公室」揭牌，該專案辦公室旨在提供港人來台就學、就業、投資創業，以及移民定居等專案諮詢與協處服務。陳明通致詞時表示，期盼在專案辦公室成立後，「促進台港未來正向互動綿延不絕，吸引香港資金、專業人才，為台灣帶來發展。」

港版《國安法》（全名《香港特別行政區維護國家安全法》）昨（30）日在中國全國人民代表大會常務委員會全票通過後，港府於同日晚間11時即火速刊憲實施，於此之前香港民眾甚至連條文內容都不知道。而當條文公諸於事後，更引發外界譁然，因為該法不僅如原先預期的限制港人的自由與政治參與，還涉及港人在國外及非港人在國內外的言行。

在媒體問及對港版《國安法》的看法時，陳明通表示，「這是天朝帝國對世界的子民發出的律令」，他引述條文內容指出，這部法律不只對香港人，不只對台灣人，它對全世界的子民都適用，「因此只要有一個香港人出來指證你，你在美國公開或私底下批評北京政權，讓香港人贈恨北京政權，阿這個就有事。」

陸委會在稍早發出新聞稿，提醒台灣人赴港可能面臨的風險，而陳明通也指出，「這個法已經不是香港，不是台灣，是全世界都必須關注的……我們必須嚴肅地面對。」

被問及政府是否認定香港「一國兩制」已全然喪失，陳明通則表示，專制集權的政府要支撐一個自由民主的社會在人類歷史上是從來沒有過的，在本質上也是矛盾的，「我實在很不願意看到這個結果，尤其今天我在這個位置（陸委會主委），我很希望兩岸能夠有更好的互動，能共存共榮。」

至於政府是否動用《香港澳門關係條例》第60條，停止港澳條例部分或全部條例，取消香港特殊地位，陳明通表示，政府會持續密切關注未來港版《國安法》在香港實施的狀況，言下之意，政府目前仍打算再觀望一陣子。