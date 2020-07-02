〈時評〉占領立法院 江啟臣替自己解危

國民黨立委（藍衣）29日占領立法院議場，民進黨立委隨後攻入議場，雙方在主席台前爆發肢體衝突，互相推擠亂成一團。 國民黨立委（藍衣）29日占領立法院議場，民進黨立委隨後攻入議場，雙方在主席台前爆發肢體衝突，互相推擠亂成一團。 (來源 中央社)

國民黨發動奇襲，占領立法院議場，不讓國會召開臨時會，並訴求要撤換監察院長陳菊的人事提名，這一場抗爭大戲，表面上，藍營暫時占了上風，實際作用卻相當有限，恐怕很難影響最後結果，更重要的是，這場霸占場景的背後，是國民黨主席江啟臣企圖要轉移個人領導危機的焦點。

就在立法院要召開臨時會的前夕，國民黨立委發動攻勢，趁著國人準備收假之際，一群人闖進議場，並且將門口堵住，不讓民進黨和其他政黨的立委進入議場，以阻止臨時會的召開。因為這次臨時會的重要議程之一，就是要行使監察委員人事同意權。

如今，在國民黨籍的黃健庭退出監委提名後，藍營主打對象是監察院長被提名人陳菊，所以國民黨攻占立法院後，喊出「反對酬庸、撤回陳菊」的口號，希望透過這一波激烈的抗爭行動，讓監委提名出現轉折。

不過，國民黨的抗爭並沒有正當性，因為身為立委的職責，本來就是要審查這些人事。這不像當年太陽花學運，由於學生無法參與服貿協議的審查，才會以占領國會的方式來癱瘓議事。

因此，不能以當年學運來看到國民黨抗爭，這次情形反而是像民進黨在國會居於少數時，曾經採取類似的手法，霸占主席台，阻擾議事的進行。不過，國會畢竟是一個數人頭的地方，到最後還是得回歸遊戲規則，所以這類型的抗爭，往往只是凸顯議題本身，卻無助於解決問題。

通常最後的情況時，朝野過了一段時間後，就會各自找台階下，一來是眼看抗爭無法實際取得進展，二來是立法院停止運作，將會引來外界質疑怠惰、只會坐領乾薪；所以，可以預期的是，抗爭行動等到朝野的戲都演完了，自然就會草草落幕。

既然如此，國民黨何苦如此大動干戈，其實在這個議題尚未發酵前，國民黨自己正陷入茶壼裡的大風暴，國民黨歷任黨主席正在圍剿江啟臣，要讓國民黨重新走回92共識的論述，這也意味著江啟臣的領導中心岌岌可危。

（作者李平華，資深媒體人）