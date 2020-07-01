台北松菸「不只是圖書館」澡堂改建　「而且有花園」享受戶外閱讀樂趣　「泡澡書單」超舒壓！

「不只是圖書館」於今(7/1)日啟用(圖/台灣設計研究院) 「不只是圖書館」於今(7/1)日啟用(圖/台灣設計研究院)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)泡澡？泡書？泡妞？松菸北側澡堂由台灣設計團隊打造成為圖書館，更以「不只是圖書館」為目標，帶來展覽、講座等多樣活動，於7月1日重新開館！

「不只是圖書館」新空間進駐松菸北側澡堂，由屢獲國內外大獎柏成設計、太研設計操刀，地理位置更加深入老菸廠，神秘澡堂半世紀以來將首度亮相。延續「不只是」的跨域概念，不只是閱讀書籍，更聚合設計相關的展覽、講座、實驗等，以「泡書」為號召邀請讀者沉浸閱讀、發散思考，容納各種多元的可能。

如泡澡般通體舒暢、身心舒展的實驗性閱讀場域

不只是圖書館(圖/台灣設計研究院)

這次的空間改造由柏成設計團隊與景觀設計師吳書原共同打造，以書籍、氣味、植物與陽光構築實驗性的書澡堂，延伸戶外花園成為沉澱心靈的文化場所。空間一分為三，有如進入澡堂先更衣、後淋浴、再泡澡，泡澡後喝上一罐冰涼牛奶般的通體舒暢。

「BOOK BATH 泡書區」延伸室內澡堂意象，跳脫澡池既定的跨入式座位，打造環書圍繞的下沉式閱讀區域，成為浸泡知識的書池。不同於以往圖書館大張桌面的工作氛圍，以書籍堆砌排列成的階梯式座位，能輕鬆的閱讀與交流，中島則作為書籍擺放、展覽呈現的延展式平台，更可彈性的舉辦各式講座活動，讓靈感、話語於泡書池中匯集。

「BATHHOUSE 澡堂區」成為新空間亮點，留存日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡，弧形老式窗戶灑落的陽光與植物相互照映，位居中央的半圓形澡池，成為容納各種想法與思維存在的容器，未來將透過各路策展思維，匯集書籍、設計、體驗的多元可能。

「而且有花園」帶本書去戶外，讓想法深呼吸



戶外花園(圖/台灣設計研究院)

「BREATH 戶外花園」成為不只是圖書館深呼吸的新空間！原為松菸澡堂對外的天井，地底下的熱水配管從鍋爐房加熱輸送至此，熱氣瀰漫、詩情畫意，如今搖身一變為成為想法呼吸、心靈放鬆的戶外閱讀區，將書攜出戶外，與陽光，空氣，清新的植物為伍，頓時到感心曠神怡！

2020年度新票券，洋蔥設計操刀「書後卡計畫」



洋蔥設計操刀書後卡(圖/台灣設計研究院)

不只是圖書館每年皆以年度票券為載體拋出議題與思考，作為溝通與發聲的媒介。今年度由洋蔥設計操刀，回應新空間的浸泡概念，將帶領讀者行為復刻、沈浸書海，展開「書後卡計畫」！以昔日借書時卡上的手寫簽名、字跡、時間推敲相同的閱讀品味、產生跨時空的思想連結。票券概念延伸為來自16位不同領域創作者的推薦書單，包含設計師聶永真、設計生活家吳東龍、週刊編輯李取中等，接下來也將陸續揭曉各種意想不到的神秘推薦人。此次，更將書後卡票券延伸實體展出，想一次窺探所有推薦者書單的你，絕對不能錯過此機會。

張鐵志、李明璁進行文化企劃，談泡澡的五感體驗



BOOK BATH 泡書區(圖/台灣設計研究院)

「人生很多事情都是在泡澡時決定的。」泡澡不僅是洗去疲憊、身心靈放鬆的時刻，更是進行思考決策的良好時機。首檔展覽由張鐵志擔任顧問、李明璁進行選書，打開泡澡的深度思考，以泡澡時適合閱讀、想要閱讀的選書出發，邀請讀者真正地進入澡池，感受如泡澡般的閱讀體驗。首檔展覽將於7月4日開始，後續也將展開泡言泡語系列講座活動，共同來談「泡」的各種想像。