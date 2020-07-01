〈時評〉大同股東常會選舉立惡例　主管機關沉默是罪

大同公司經營權之爭正式對決，30日舉行股東常會改選 董事，公司派被控將市場派可表決票刪除，約僅剩原來 4成多。投票結果公布，公司派宣布取得... 大同公司經營權之爭正式對決，30日舉行股東常會改選 董事，公司派被控將市場派可表決票刪除，約僅剩原來 4成多。投票結果公布，公司派宣布取得6席一般董事及 3席獨立董事。 (來源 中央社)

大同公司股東常會荒腔走板，經理人竟然擅自剝奪大部分股東表決權，拒發給表決權票及選舉票，嚴重侵害股東法益，甚至逕自宣稱經營權之爭屬於民事糾紛，應該由法院裁判，非主管機關行政裁量權決定，公然向主管機關挑戰，金管會、經濟部竟然束手無策，軟弱無能，任令經理人為所欲為，視法令為無物，創下公司經營者玩法弄權惡例，今後誰還敢投資台灣企業？

依據公司法規定，股東常會最高權力機構，經理人只不過是受股東之委託，經營管理企業，何時會有如此龐大的司法公權力，可以執行企業併購法、兩岸人民關係條例、大陸地區人民來台投資許可辦法、公司法及其他機關法令規定，這不止是侵犯行政公權力，甚至是法院的裁判權，經理人是依據何種法源，取得那麼龐大的權力，來審查並決定股東應有何種權力，甚至公然剝奪股東表決權及選舉權，大同公司經理人濫權玩法，惡例絕對不容許存在，否則人人起而效尤，不僅法紀蕩然，也嚴重破壞經濟秩序，令人髪指，今後各公司股東常會還有存在的價值及召開的必要嗎？

大同公司股本23.4億股，遭刪除表決權票及選舉票的股份總數竟然高達13.5億股，剩下的9.9億多股，都是經理人可以掌控的股東表決權數，以致今年股東會改選6席一般董事、3席獨立董事，均由經理人全盤掌控，滴水不漏。

這次大同公司股東會受人矚目的前立委黃國昌，今年參加董事選舉，氣得在臉書發文表示：嘆為觀止，簡直丟人現眼，大同股東對股東常會推出的違法質疑，主席林郭文艷通通不回答。

不止如此，代表金管會出席大同股東常會的投資人保護中心代表，提出強烈質疑，要求了解當天股東會出席率多少？公司為何恣意排除股東表決權及選舉權？請求列入會議紀錄，同時要求改正。不料主席還是相應不理。視公權力為無物，恣意妄為。難怪黃國昌會怒批大同股東常會已經淪為叢林法則。

面對大同公司經理人操弄董事及獨立董事選舉，金管會及經濟部選擇唾面自乾，經濟部官員說，如果股東常會違反法令或章程，可以依公司法189條規定，從股東會決議之日起的30日內，向法院訴請撤銷決議。問題是訴訟一起，恐怕到這一任董事任期結束，都不會有判決結果，不知道這様的訴訟，有何實質意義？

金管會的態度更是消極，僅表示將請集保公司查核相關股務作業，如果違反股務內控規定，將處分不得再自辦股務事務。至於這個次選舉結果，金管會不置可否，等於間接默許大同公司經理人在股東常會的一切作為。台灣證交所面對大同公司的選舉過程及結果，僅表示將自7月2日起，將大同公司列為全額交割股，對於經理人的作為，也是視若無睹，而公司列為全額交割股，倒霉的是全體股東，根本無傷選舉結果及無視法律尊嚴的經理人。

日本管理學大師大前研一曾說，社會不是破壞在為惡者的手中，而是被大多人選擇旁觀而破壞。如今如果連主管機關都明知大同公司經理人違法亂紀，卻選擇旁觀不處理，台灣的前途，可想而知，必然將被無能的政府斷送。

大同公司經理人這次操作股東常會董事改選的手法，為台灣上市櫃公司立下惡例，而主管機關金管會及經濟部的緃容，無異同意日後各企業均可援例辦理，法紀蕩然無存，主管機關應該直接裁定這次大同公司股東常會董事及獨立董事改選無效，要求另行召開股東大會，再行改選，同時不得由經理人違法認定股東選舉權及表決權，以維綱紀。