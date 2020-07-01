台北凱撒X新北好茶聯手 以茶入饌再現台茶風華

為縮短產地到餐桌距離，台北凱撒大飯店再度與新北市農業局合作，精選有機、友善的安全食材，找尋最道地的精品食材。其中享譽盛名的「新北好茶」，包含了新北9大茶區所生產的6種優質茶品，同時憑藉著包種茶，已連獲9屆全國製茶競賽冠軍，有茶中極品之美名，不僅香氣清新優雅，更是炎炎夏日養生消暑好物！

台北凱撒大飯店今年夏季以茶會友，於7~8月與「新北好茶」合作推出一系列創新別緻的茶藝菜式，將芬芳茶香融入台菜、法式甜點、調酒，更首次將茶藝講座與好茶市集搬入飯店，邀新北在地茶職人和大家一起談茶、品茶以及用五感品味茶文化，提升茗茶的藝術精隨，同時也呼籲民眾支持國產特色茶與在地食材。

在新北市農業局引薦下，台北凱撒Checkers餐廳主廚高志華踏訪坪林茶鄉產地，與「白青長茶作坊」經營人之一白俊育請教各種茶品的風味與特性，其中入喉甘甜又散發出典雅花香「坪林包種茶」、口感帶有蜂蜜甜香「三峽蜜香紅茶」與滋味清甜爽口又帶有些微綠豆香的「三峽碧螺春」，3種特色茶香氣足，茶湯回甘不苦澀，深受高主廚的青睞，特別精選融入繽紛甜點與清新料理作為夏季主打餐點。

台北凱撒大飯店Checkers餐廳與「新北好茶」聯合推出的「幻夏茶饗曲」平日雙人下午茶套餐，每位NT$580+10%，供應期間為7~8月的周一至周四的下午茶時段，將法式甜點與台茶藝術完美結合，包含了「蜜香奶茶司康餅」、「水果茶磅蛋糕」、「雲朵碧螺春檸檬塔」、「夏季雙茶凍」…等精緻甜點，優雅茶韻點綴酸甜的夏季水果，繽紛的口感宛如一首讓人回味無窮交響曲，再沏一壺春季極品包種茶搭配，優雅恬靜油然而生，最後再安排專業的調酒師再為您獻上一杯特製的「白日碧螺春調酒」或是「仲夏蜜香紅」調茶，讓茶香四溢的午茶時光畫下完美句點。

為讓消費者品味茶的百變樣貌，平假日Checkers餐廳午晚餐以及下午茶時段提供多道吃到飽的新北特色茶宴料理：「台式茶香窯烤嫩雞」、「包種茶排骨湯」、「茶香油飯」、「包種茶戚風蛋糕」、「芒果碧螺春茶布丁」、「蜜香紅茶奶酪」…等充滿茶香韻味的精緻菜式。

不懂得品茶也沒關係，台北凱撒大飯店將於7月每週六下午舉辦茶藝講座與精品好茶市集，將由最年輕的全國冠軍茶師翁治源與其他３位型男茶職人白俊育、詹承得、蔡威德輪番上場，帶領大家探索坪林包種茶的美好、開啟五感品茶體驗，還可直接將新北特色精品好茶帶回家！今年夏天台北凱撒用好茶與您「香」遇！