上海鄉村、飯BAR智作穿越時光迴廊 享受老時髦 「THE上海」　

歲月荏苒 品饌復刻傳奇

薈萃多元風格的飲食，所傳遞的溫暖和安全是人類記憶中無法抹滅的印記。人們常常在不同的時間、地點和不同的人一起用餐，無論當下發生了什麼事，每每迅即深烙印味覺記憶中的是那停留在舌尖那魂牽夢縈的美妙滋味。突如其來的疫情考驗著全球餐飲界，再次證明了─「食的文化」，已不再是單純的滿足生理飢餓；享受食物的樂趣，還包含了追求多元的感官的刺激和收集難忘的回憶。而身處在相對於全球疫情較為趨緩的台灣，2020年已經過完一半，你蒐集到了什麼難忘的餐飲回憶呢？

101隅角的食空交會「THE上海」

上海鄉村、飯BAR智作即將在2020年的8月仲夏攜手合作，於全台最高樓101，共譜全新品牌「THE上海」。上海鄉村的老字號代表了穩定、不因社會結構變遷的高品質，一心一意把關正統上海好味道；飯BAR智作秉持著東材西想、老新共治等精神，結合各式感官和時尚創意，重新喚醒你體內那懂吃、懂生活的老靈魂。位於101的「THE上海」將引領消費者感受張愛玲筆下所訴說的「吃，乃最基本的生活藝術。」盡情探索未知的美好。

打造味蕾的交響曲

所謂的對「食物」癡迷與熱愛，是來自深沉的愛好、探索的慾望、欣賞的雅趣，和對美好生活的追求與不將就。「THE上海」的上海菜，融合中國各式菜系的優點，透過百年來的千錘百鍊，打造出爐火純青的中菜底蘊。不過擁有無窮好奇心的「THE上海」沒有就此滿足，依然不斷吸收當代多元、新鮮事物，求新求變的創造出貼近生活，卻又不是那麼平凡的獨特料理。

2020年8月1日起試營運，蒞臨「THE 上海」品味千秋與新潮所激盪出的火花，「THE上海」懷舊復刻的料理像是把連結過往與現在成一氣的鑰匙，開啟了名為「食光」的藏寶盒，輕易地喚醒沉睡在腦袋角落的過往回憶，勾動著那不為人知的情感；誠摯地邀請您享受兼容並蓄的摩登服務，親身體驗心靈與味蕾的雙重饗宴與本幫料理的與時俱進。