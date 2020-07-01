漢光演習將至　迦納裔台灣囝仔宣示保衛國家

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）一年一度的漢光演習即將於7月13日至17日推出實兵實彈演習，在此之際，國防部青年日報昨（30）日釋出一則短片，由台灣籍、迦納裔的空軍3指部發動機修理廠洪澤下士提醒民眾漢光36號演習即將到來。



根據青年日報，洪澤昨日在「民國109年度精神戰力專案教育」的虎帳笙歌單元，全程以台語宣示保家衛國決心，並提醒大家漢光36號演習即將到來。

洪澤在影片中先是用迦納方言自我介紹，隨後用台語表示，「我現在在空軍三指部發動機修理廠擔任修理飛機的黑手，別看我膚色黑，就當作我是外國人，我是正港的台灣孩子，我跟大家一樣都在這裡保護台灣，下週要演習了，我們一起打拚，為國家、為家裡、為你我，加油！」

青年日報報導，洪澤父親當年因經商來台，因而結識了母親。由於父母工作繁忙，洪澤自小便由高雄的外婆一手帶大，也因此台語頗為輪轉。洪澤自中山工商機電科畢業後，便毅然決然地加入空軍，往自己一直嚮往的航空領域深造。

今年的漢光演習因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）而延期至於7月及9月份分別執行實兵演習與電腦兵棋推演。

實兵演習將在7月13日至17日由三軍部隊聯合作戰編組形態，依敵武力犯台軍事威脅為想定，按作戰及指揮程序，並整合全民總力，在我海、空域及本、外（離）島等地區，執行五天四夜三軍聯合防衛作戰實兵操演，驗收國軍部隊平時訓練成效及提升整體防衛作戰能力。