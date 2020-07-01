【黑衣人股東會惹議】證交所：大同股票7/2起變更為全額交割股

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為阻擋市場派參與股東會投票參與董事改選，大同公司董事長林郭文艷找來逾3百位黑衣人現場「維持秩序」，林更片面引用《企業併購法》第 27 條排除市場派過半表決權，更指市場派股權涉中資，惟證交所並不買單，30日晚間宣布大同股票於7月2日起實施全額交割。
位於中山北路大同總部的股東會現場，30日股東會上聚集數百名身著黑西裝人士包圍小股東們，主持會議的董事長林郭文豔與股東區保持相當距離 。市場派表示，報到時發現，約有2萬6000張股票投票權遭刪除。大同股東們對股東會程序提出違法質疑，主席林郭文艷通通不回答。
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大同股東會改選董事，最終 6 席一般董事、3 席獨立董事，由公司派全拿，市場派全軍覆沒。董事分別為林郭文豔、大同財務副總經理彭文傑、大同大學法人代表張益華、蘇鵬飛、陳守煌、蔡勝文，獨立董事為謝穎昇、羅清泉、劉宗德。
大同透過聲明稿強調，根據兩岸人民條例，中國來台投資需要申請許可，而大同的營業項目沒有開放中資投資，包括太陽能發電廠、營造業、出版業等，此外，大同承攬國防部、資通電軍、立法院電腦設備租賃案、移民署辨識系統等標案，因都具有國安因素，是禁止中資投標，因此大同能取得標案，代表公司沒有中資背景。投保中心針對外資專戶中資疑慮說明，強調中資與否應由政府機關認定，股東行使權益不應受到阻礙，包括行使表決權等。
今周刊報導，參與股東會的資深媒體人蔡玉真質疑，當選的董事得票數並不多。市場派大股東、三圓建設董事長王光祥指出，大同公司目無法紀，將不支持林郭文豔的股權通通刪除，盼主管機關務必嚴正執法。
新當選董事、前法務部次長陳守煌，晚間也宣布請辭董事不就任。
30日深夜證交所發布公告，指大同在應主管機關要求下召開的重大訊息說明記者會，未能具體說明股東會逕行認定部分股東所持股份無表決權、未發給部分股東表決權票，及選舉票之法律依據與相關事證，對股東權益影響甚鉅，也有違公司治理股東行動主義，故核有營業細則第49條第1項第14款規定情事，爰公告自7月2日起，將大同上市有價證券變更交易，實施全額交割。