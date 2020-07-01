【黑衣人股東會惹議】證交所：大同股票7/2起變更為全額交割股

大同公司董事長林郭文艷（左）30日晚間與委任律師在證交所重大訊息記者會上稱大同公司派與市場派間爭議屬民事糾紛，並非主管機關的行政裁量權。 ... 大同公司董事長林郭文艷（左）30日晚間與委任律師在證交所重大訊息記者會上稱大同公司派與市場派間爭議屬民事糾紛，並非主管機關的行政裁量權。 證交所打臉林郭，指該舉措對股東權益影響甚鉅，並與公司治理股東行動主義有違。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為阻擋市場派參與股東會投票參與董事改選，大同公司董事長林郭文艷找來逾3百位黑衣人現場「維持秩序」，林更片面引用《企業併購法》第 27 條排除市場派過半表決權，更指市場派股權涉中資，惟證交所並不買單，30日晚間宣布大同股票於7月2日起實施全額交割。

位於中山北路大同總部的股東會現場，30日股東會上聚集數百名身著黑西裝人士包圍小股東們，主持會議的董事長林郭文豔與股東區保持相當距離 。市場派表示，報到時發現，約有2萬6000張股票投票權遭刪除。大同股東們對股東會程序提出違法質疑，主席林郭文艷通通不回答。

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大同股東會改選董事，最終 6 席一般董事、3 席獨立董事，由公司派全拿，市場派全軍覆沒。董事分別為林郭文豔、大同財務副總經理彭文傑、大同大學法人代表張益華、蘇鵬飛、陳守煌、蔡勝文，獨立董事為謝穎昇、羅清泉、劉宗德。

大同透過聲明稿強調，根據兩岸人民條例，中國來台投資需要申請許可，而大同的營業項目沒有開放中資投資，包括太陽能發電廠、營造業、出版業等，此外，大同承攬國防部、資通電軍、立法院電腦設備租賃案、移民署辨識系統等標案，因都具有國安因素，是禁止中資投標，因此大同能取得標案，代表公司沒有中資背景。投保中心針對外資專戶中資疑慮說明，強調中資與否應由政府機關認定，股東行使權益不應受到阻礙，包括行使表決權等。

今周刊報導，參與股東會的資深媒體人蔡玉真質疑，當選的董事得票數並不多。市場派大股東、三圓建設董事長王光祥指出，大同公司目無法紀，將不支持林郭文豔的股權通通刪除，盼主管機關務必嚴正執法。

新當選董事、前法務部次長陳守煌，晚間也宣布請辭董事不就任。

30日深夜證交所發布公告，指大同在應主管機關要求下召開的重大訊息說明記者會，未能具體說明股東會逕行認定部分股東所持股份無表決權、未發給部分股東表決權票，及選舉票之法律依據與相關事證，對股東權益影響甚鉅，也有違公司治理股東行動主義，故核有營業細則第49條第1項第14款規定情事，爰公告自7月2日起，將大同上市有價證券變更交易，實施全額交割。