山形閣一「棋」放暑假、「圓滿」一夏

迎接即將到來的暑假，小孩要玩開心、大人也要一同玩樂，自即日起山形閣推出「一「棋」放暑假住房專案，體驗日式STYLE的童玩~將棋與劍玉一起過一個不一樣的暑假吧！

象棋、西洋棋、五子棋，您有玩過日本的將棋嗎？今年的夏天山形閣就讓您來體驗！今年暑假山形閣自07月01日至2020年08月31日止推出暑期限量版的「一＂棋＂放暑假」專案，三人入住日式豪華雙床房只要NT$7,999起，含精緻早餐三客、MINI BAR內的飲料免費享用外，還贈送精美將棋棋駒一套喔！喜歡咖啡的您，客房內也提供了知名品牌的濾掛式咖啡，輕鬆躺在和風榻榻米跟兩大床上、寬敞大浴室的一噸水位大溫泉池，三人一起共享也還很有空間呢！注意囉～這可是限量版哦，每日限量三間，售完為止。

將棋在日本，自古以來就備受人們喜愛，最近逐漸備受注目，不論是在台灣或日本對將棋有興趣的兒童與年輕人也慢慢的增加；日本將棋原型據說是「平安將棋」，在江戶時代，幕府設置將棋所因而掀起下棋的風潮，日本將棋的製作生產量在日本山形縣天童市佔日本95%，在「量」、「精緻」與「創意」程度皆居日本之冠，天童市發展將棋相關產業為當時統治天童的織田家（織田信長後裔）為了重建財務，獎勵家臣從事將棋製作。這麼好的棋藝傳承，山形閣在今年七、八月每週日上午十點至十二點，邀請到「山角行日本將棋教室」來到山形閣教大家認識日本將棋與如何對奕一場日式棋局，當然小朋友也有小朋友可愛的將棋哦～大家一起有趣的學將棋！

山形縣除了將棋的名冠日本外，還有一個很知名的童玩～「劍玉」，過去在台灣稱「日月球」，位於長井市的「山形工房」是內行人皆知的劍玉故鄉，比賽用的劍玉產量為日本之冠。為了讓更多的人了解劍玉的樂趣，在今年七、八月每週六下午兩點半到五點半，山形閣特別邀請台灣的劍玉好手，教大家一起體驗風糜日本民間的好玩遊戲。

放鬆身心就是要來宜蘭這好山好水好好玩，尤其是山形閣有著與眾不同的花樣與風格；不同的創意手作體驗、在室內活動筋骨動動身子的健身房，或者在沙瓦那電競場用SWITCH「健身環」、「舞力全開」讓您全身動起來；想要看看蘭陽平原與龜山島美景，可以到八樓的花園交誼廳，坐在寬敞的半戶外大陽台放空自己，這就是山形閣的FUN開心。

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