台北王朝SUNNY BUFFET自助早餐 多人同行享最高優惠6折

與親愛的家人好友分享一頓豐盛美味的早餐可謂人生一大享受！台北王朝大酒店SUNNY BUFFET即日起至2020/08/31誠意推出「暑期悠活早餐優惠」，不分平假日二人同行即享7折優惠；三人同行享6.5折優惠；四人（含）以上同行更可享最高6折優惠(原價每人NT$480+10%)！此優惠同行人數僅限成人，超值下殺優惠邀請您及家人好友相約享用星級飯店自助早餐，開啟元氣滿滿的一天！

SUNNY BUFFET自助早餐提供樣式多元豐富的中西式餐點，有師傅為你專製現點現做的蛋料理，當中以歐姆蛋最受客人一致好評；現場備有多種台灣道地特色早餐，例如:豆漿、燒餅、油條，經典滋味一試難忘。SUNNY BUFFET位於台北王朝大酒店一樓，寬敞舒適的用餐環境採用簡潔明亮的裝潢設計，以簡約淡雅的色調呈現高雅氛圍，更大量引入蔚為風潮的質感大理石元素，打造奢華用餐環境，還擁有得天獨厚高達16層樓採光極佳的挑高中庭，邊享用早餐邊感受煦煦陽光自然灑落的溫暖，用餐氛圍再升級！更是來此用餐不可錯過的拍照打卡聖地。

王朝大酒店佔盡地理優勢之便，坐落於熱鬧繁華的敦北交通樞紐，坐擁雙捷運（南京復興站+小巨蛋站），讓旅人輕鬆吃喝玩樂超方便！優惠詳情見SUNNY BUFFET服務專線02-2719-8399 #3310、#3311