望月樓粵菜餐廳 【新北冠軍綠竹筍 】隆重上桌

坐落於新北最高百揚大樓48樓的「望月樓」，美景環繞，佳餚如畫，被多位資深美食家給予新北最佳粵菜餐廳的肯定！迎接盛夏，望月樓繼續與新北市政府合作，去年主打被媒體譽為筍界LV的八里黃金筍，今年更上層樓採用網羅了多屆新北筍王的深坑農會供應的綠竹筍，即日起至8月31日推出「新北冠軍綠竹筍美饌」，技藝精湛的主廚蘇權暉巧妙設計了冷盤、熱菜與造型港點，無一不美，值得識食饕家專程前往品嚐。7月15日開始，該廳再配合三倍券加碼，每千元可抵消費NT$1,100元，歡迎多加利用！望月樓的訂位專線是(02)7705-9703。

新北市府日前舉辦「新北筍王爭霸賽」時，望月樓亦應邀列席，當天由深坑區筍農黃鈺筑從近百位參賽者中，奪得筍王寶座，他的綠竹筍完全體現「白、彎、矮、肥」的選美標準，且以友善耕耘樹立業界的標竿，望月樓便決定採用此一冠軍綠竹筍入菜！負責經銷的深坑農會推廣部主任張順達說：「深坑區的沙質壤土是孕育優質綠竹筍的關鍵，加上日照充足、以及資深筍農的栽培技術，讓竹筍品質甜嫩飽肥，有口皆碑！深坑農會除了代銷今年新北筍王的產品外，其它貨源還有來自2017、2018台灣北區綠竹筍評鑑大賽冠軍得主所生產的竹筍。」

望月樓主廚蘇權暉為使冠軍筍的風味盡現，與之配搭的食材也是一時之選，包括有豬肉界勞斯萊斯稱謂的西班牙Bellota伊比利豬、許多粵菜大廚心中名列第一的黃皮雞、以及被美食家徐天麟評為全台最好吃的望月樓脆皮燒肉，菜色詳情請見以下說明，價格皆須外加一成服務費。

竹筍堅果炒伊比利豬(NT$780)：主廚靈感來自30多年前香港流行過的一道粵菜「腰果肉丁」，堅果的油脂與肉的油花共譜和諧樂章，二者各自惹味卻不搶味！以橡木子肥育的西班牙Bellota伊比利豬已是世界公認最頂級的豬隻，主廚卻再選用其最精華部位的松阪肉切丁，再與冠軍筍粒和松子、腰果、糖核桃等六種堅果翻炒而成，肉香盈口，油脂爆發與水嫩甜筍完美交融，給味蕾最華麗的享受！

花雕竹筍蒸黃皮雞(NT$480)：廣東名菜花雕雞，是用經過陳年、風味醇厚的花雕酒，烘托雞肉的甜潤，風采醉人！蘇主廚特別指名選購來自花東縱谷的黃皮雞，這種在林間奔跑的走地雞，皮亮的發黃，雞肉嫩白，飽滿多汁！雞隻切塊以花雕酒、薑片與調味料先醃一天，然後加筍片和蟲草花入籠屜蒸熟，取出點綴蔥絲，澆淋自製蔥油和魚汁醬油上桌，酒香氤氳中，筍片甜脆無比、雞肉油潤軟嫩，讓人大飽口福！

蝦籽百花釀鮮筍(NT$480)：筍是蔬中逸品，與雅致的蝦泥十分合拍！主廚將加了適量肥肉小丁的蝦泥甩打至出膠(就是百花)，將之鋪釀在切成日字型的筍片上，慢煎上色至熟，然後用摻了鹹鮮蝦籽(即蝦卵)的薄芡鮑魚汁，稍加燜煮，一分鐘後出鍋盛盤，以綠蔬裝飾，鮮筍蝦泥的脆彈，濃淡有致的口感，十分討喜！

芥末沙拉筍拼脆皮燒肉(NT$420)：依循古法加生米煮熟再冰鎮的冠軍涼筍，細嫩甘甜，口感可媲美水梨，調拌蜂蜜美乃滋芥末醬，搭配知名部落客徐天麟譽為「全台第一」的脆皮燒肉，一冷一熱，雙拼競豔！

海膽醬焗烤冠軍筍(NT$680元)：是去年賣座第一、今年續賣的佳作，帶殼冠軍筍煮熟剖半，挖出筍肉做成筍盅，回填混炒了海膽、筍丁、蝦仁、帶子、雞肉、蘑菇的濃郁餡料，再將之烤熟；多重的鮮香滋味在嘴中爆發，筍的清脆更加迷人！

另有「豆瓣竹筍燜花肉」(NT$420)，五花肉加正宗的四川郫縣豆瓣醬、以及老廣燉肉愛用的南乳、柱侯醬，與筍片同烹；微辣軟嫩的豬肉以及充滿醬香的冠軍筍，超級下飯！造型可愛的「綠竹筍鮮蝦餃」(午餐供應/每份三個NT$180元)則是每桌必點，拿來拍照打卡上傳，為用餐平添話興！