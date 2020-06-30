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港版國安法習近平簽署生效　台北市一站式服務助港人來台

By 政治組, 台灣英文新聞
2020/06/30 19:32
香港特別行政區政府駐北京辦事處（圖／美聯社）

香港特別行政區政府駐北京辦事處（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中國全國人大常委今（30）日表決通過港版國安法，官媒新華社指出，習近平已簽署公布，即日起施行。

新華社報導，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》共6章、66條，含實體法、程序法和組織法，列入《中華人民共和國香港特別行政區基本法》附件三中。

法律規定了香港負責維護國家安全的職責和機構，並列出四類罪行和處罰：分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。該法並制定案件管轄範圍、法律適用和程序，駐香港國家安全機構等內容。

台灣外交部今晚發出聲明，嚴厲譴責港版國安法，指其違背中國共產黨曾保證50年不變之承諾，壓縮了香港的言論自由、司法獨立、自治與法治，並侵害香港自由、人權、法治等核心價值。

依據「香港人道援助關懷行動專案」，「臺港服務交流辦公室」將於7月1日開始運作，落實我國政府對香港人民的支持及協助。

台北市也成立了專案小組，協助港人來台定居，並於新移民網站中設置「港澳專區」，提供包括居留、就學、醫療、觀光、投資就業等資訊。有意來台者，可透過此一站式服務快速獲取相關資訊。

台北市新移民專區網站（港澳專區）

台北市政府專線電話02-23701046、02-28837750
港版國安法
香港基本法
臺港服務交流辦公室
港澳專區

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