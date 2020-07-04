〈時評〉台灣資訊軟體產業下個金磚

台灣處處是商機，最近資本市場深受矚目的產業，資訊軟體應該具有相當潛力。蔡英文總統特別將資安產業列為六大未來發展產業之一，值得投資人注意。

資安問題不僅台灣深受困擾，最近德國金融科技商Wirecard被駭客入侵，盜取折合新台幣630億元資金；加拿大醫療實驗室Lifecard遭駭客盜取千萬筆客戶資料，被逼拿現金贖回；美國國防部、印度國防部都曾遭駭。

台灣呢？前些時候總統府網路遭駭，大量資料外流、中油網路、10萬多台監視器資訊遭駭外洩，類似案例層出不窮，同感困擾，資安及防毒軟體現在已經成為影響國家安全、金融穩定及社會安定之重要因素，重要性不容忽視。

台灣過去重視工業生產，尤其是硬體設備及工業產品，容易外銷且價值易於評定，但是軟體價值評定不易，較受輕忽，其產業發展一直到近幾年才逐漸受到重視。正因為如此，其未來發展空間及產值極大，值得投資人關注。

台灣目前上市櫃資訊軟體公司共有37家，總市值才1,200億元，即使是最大的精誠資訊資本額才26.94億元，總市值不過217億元左右，如果拿美國最大的客戶關係管理平台服務商Salesforce市值5兆元，中國用友網路市值5千億元比起來，台灣資訊軟體產業成長空間顯然相當大。

看看國際大企業，如亞馬遜、阿里巴巴、騰遜、Uber⋯，以及未來5G、AI、大數據、防毒軟體、資安、物聯網、區塊鏈、自駕車、金融科技等，幾乎都與資訊軟體科技發展密不可分。而資訊軟體產業最重要的就是人才與創意，不需要大廠房、昂貴的機器設備，與耗費水電資源或製造污染的麻煩，台灣資訊人才充沛，素質整齊，非常適合資訊軟體業發展。

台灣目前系統整合公司逐漸介入資安產業，過去軟體資訊強調單純軟體、資訊服務、系統整合及資安管理，現在步向軟體力、數據力及演算力，軟體才是未來科技發展的重心，硬體將淪於實現工作的載具，例如太空產業、汽車產業、機器人、電商，未來幾乎都是以資訊軟體為本，再加入硬體工具設備，成為人類期待的服務項目。

目前台灣許多企業，開始往資訊軟體產業發展，例如宏碁轉投資的宏碁資訊，是專業資安大公司，精誠近年合縱連橫，轉投資子公司零壹、大世科、晉泰、精聚、四方、鼎盛、康鼎等各專業之資訊軟體公司，企圖心非常明顯。另外還有聚碩、敦陽科、關貿、新鼎、104、凌群等公司，至於中華電信轉投資之是方、精測、勤崴、中華資安國際，東元集團轉投資之東捷資訊，都在資訊軟體專業領域中，各領風騷，具有不同發展潛力。

半導體產業、食品、塑膠、電機、生技⋯等產業，在資本市場投資人都已耳熟能詳，深深了解各產業及公司發展潛力，然而資訊軟體產業正因應國家未來發展需要，且為國家重點發產業，潛力無窮，值得投資人關注，共同迎接資訊軟體產業的來臨。