【最新】台灣大同公司股東投票權遭刪除　金管會：集保公司將查核　經濟部：可循法律途徑救濟

大同公司30日舉行股東常會改選董事，公司派出糾察隊 ，與市場派人馬對峙。中央社 大同公司30日舉行股東常會改選董事，公司派出糾察隊 ，與市場派人馬對峙。中央社

相關新聞

【超扯股東常會】台灣大同「公司派」大獲全勝 黃國昌：超過50%股票遭剝奪投票權

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 大同股東會今天(6/30) 改選董事結果由公司派大獲全勝，市場派則控訴投票權遭剝奪，影響股東權益。金管會今天表示，將請集保公司查核相關股務作業，若公司有違反股務內控規定，將處分不得再自辦股務事務。

對於大同公司市場派股東認為投票權遭刪除，造成權益受損，經濟部表示可循法律途徑救濟。

大同今年股東會改選6席一般董事、3席獨立董事，大同公司派由現任董事長林郭文艷領軍、市場派由三圓建設董事長王光祥領隊，前中鋼董事長林文淵也支持市場派參選一般董事、前時代力量立委黃國昌則列入市場派獨董提名候選人。

投票結果出爐由公司派大獲全勝，宣布取得6席一般董事及3席獨立董事。市場派指投票權遭公司派刪除，約僅剩原來4成多，影響股東權益，將派委任律師前往金管會提出抗議。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，金管會將請集保公司了解並查核相關股務作業，大同公司倘若有違反公開發行股票公司股務處理準則第6條有關股務內控制度規定，將處分公司不得再自辦股務事務。

證期局官員說明，簡單來說，公司不得再自辦股務事務，表示認定公司程序有瑕疵，並不能夠勝任股務單位的工作，必須委託券商或是其他專業股務機構辦理。

此外，證期局也發布新聞稿，提出4點聲明：

第一，上市櫃公司經營權爭議，金管會一貫立場為不介入，但要求公司及受託辦理股務業務機構，辦理股務作業需確實遵守相關規定，且強調任何股東只要依法投資，都應該保障行使股東權利的公平機會。

第二，針對大同股東會未發給部分股東表決權票及選舉票，影響股東權益保障，並與公司治理股東行動主義有違，投保中心除了在今天股東會召開前有指派6人出席股東會觀察會場狀況，也已在會中針對股東權受限一事提出異議。

第三，在行政作為方面，證交所將請大同公司今天赴證交所召開重大訊息說明記者會，說明未發給部分股東表決權票及選舉票的理由。同時，投保中心及集保公司也將發布新聞稿說明今天參與股東會情形及對本事件的立場。

第四，金管會強調，股東若認為股東會有召集程序或其決議方法的瑕疵，侵害權益，可依公司法相關規定尋求救濟。

此外中央社引述經濟部官員說，如果市場派股東認為今天(6/30) 舉行的股東會，召集程序或決議方法違反法令或章程，而且自己的權益確實受損，可以依公司法189條規定，從股東會決議做成起的30日內，向法院訴請撤銷決議。

官員指出，法院審理時會依個案情形，包含做出變動的理由、實際造成的影響等層面，綜合各方證據與資訊做出判決。

大同公司派董事當選名單包括大同現任董事長林郭文艷、大同財務副總經理彭文傑、大同大學法人代表張益華、董事蘇鵬飛、陳守煌、蔡勝文，獨立董事則有謝穎昇、羅清泉及劉宗德。

根據自由報導，前法務部次長陳守煌，在當選大同自然人董事沒多久，隨即在下午1點45分向大同請辭董事。

圖/中央社檔案照片