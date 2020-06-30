東台灣宜蘭太平山蹦蹦車7/10起全線通車　7/6-7/9試營運只要50元

太平山國家森林遊樂區內的人氣設施 蹦蹦車（取自林務局羅東林區管理處官網） 太平山國家森林遊樂區內的人氣設施 蹦蹦車（取自林務局羅東林區管理處官網）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）林務局羅東林區管理處今（30）日表示，太平山國家森林遊樂區內人氣設施-蹦蹦車於7月10日起恢復全線通車，7月6日至9日試營運期間票價維持50元，喜愛蹦蹦車的朋友可要把握機會。

羅東林區管理處表示，今年初時因軌道下邊坡有崩塌情形影響路基安全，為進行邊坡修復工程，自1月10日起蹦蹦車僅行駛至1K處即折返，在經過半年的工程修復，將於7月10日起恢復全線通車，行車距離將由1K恢復至茂興車站。

而7月6日至9日進行蹦蹦車復駛試營運，試營運期間票價維持50元，7月10日正式復駛後票價將調回180元。

蹦蹦車為昔日太平山伐木時期運材機具，行駛過程發出「蹦！蹦！」聲響而得名，太平山結束伐木事業後轉型為森林遊樂區，蹦蹦車也隨之轉型為遊憩設施讓民眾搭乘體驗，其特色為開放式車廂，沒有窗戶隔離，遊客在乘車過程中，穿梭樹林、鐵橋，可以自由地呼吸森林芬多精，擁抱大自然的氣息，是來太平山最獨特的遊憩體驗。

在終點站茂興車站下車後，可走訪茂興懷舊步道，上下環線兩旁腹地滿佈著耐溼耐蔭的小林木、蕨類與地被植物及古樸的鐵軌與工寮遺跡，充滿懷舊情懷，彷彿穿越歷史現場，是來太平山不能錯過的景點之一。

蹦蹦車全線通車後將恢復每小時發車一班次，首班車發車時間為7:30，末班車發車時間為14:30，7、8月每天及9月份國定例假日另加開15:30班次，請民眾搭乘前留意相關售票資訊。另為配合防疫工作，搭乘蹦蹦車還請乘客全程配戴口罩。