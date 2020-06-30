〈時評〉國安及外交部門　應嚴防美國背棄台灣

台海最近軍事情勢緊張，美國前白宮安全顧問波頓新書「事發之室：白宮回憶錄」，直指台灣是繼川普背棄敘利亞庫德族之後，最可能被背棄的對象。台海穩定問題，已引起全民的關注。

政府現在全力穩固美台友誼，確保台灣安全，其努力全民共見，毋庸置疑。但是中國軍事挑釁動作頻仍，不容漠視。渤海灣軍演長達2個半月，創20年來規模最大紀錄，軍隊動員總人數達50萬人，更敏感的是中央軍委會特別成立「武統台灣聯合指揮部」，由負責武統台灣的將領何衞東上將、政委書記何平上將，負責指揮，其劍指台灣已顯而易見。

美國為了牽制中國，罕見出動3個航空母艦戰鬥群羅斯福號、尼米茲號、雷根號，同時現身太平洋、印度洋，此舉意在警告中國，強調美國對亞太地區及其盟國的承諾，並告訴中國，美國軍方並未受新冠病毒疫情影響。

台灣方面也沒有閒著，已向美方採購66架F16架戰機，價值80億美元，並完成自主研發的勇鷹號教練機，為台灣下一代自製戰機的研發技術，奠定良好基礎，另外並已派遣海軍陸戰隊進駐東引等島嶼，保護東沙群島安全。而中國戰機頻頻繞台，我方及美國空軍也在空中示警，要求其離開我國空域，中國海軍亦常於台灣海域繞行，軍事對峙屢見不鮮。

總統蔡英文含蓄地意有所指表示，我們正密切注意每一項訊息，顯示最高當局非常重視台海風雲詭譎，不容忽視的潛存風險。其實不只台海兩岸問題，香港國安法周二通過，香港人人自危，同日有三個擁護民主的本土政黨自動宣布解散，將民主運動陣地轉移至海外，避免出師未捷身先死，美國總統川普雖然強調重視香港民主自治，並且要大力制裁中國，無奈其在國內選情日益下滑，川普不得不依靠中國大力購買農產品拉抬聲勢，因此又受制於中國，未來美國怎麼走還很難說。

台灣面對複雜的國際情勢，如何維繫與美國密切的聯盟關係，同時又不能太刺激中國，激化雙方對立，必須慎重考慮，小心拿揑分際，共同防止擦槍走火，至於波頓書中所言，台灣可能是川曾下一個被背棄的對象。坦白說，國際政治非常現實，以川普商人性格，而且為了拉抬自身選情，沒有人敢絕對否認其可能性，台灣更做好最壞的打算及最好的準備。

回想6月18日，美國國務卿龐佩奧特別到夏威夷與中共中央政治局委員楊潔篪會晤，表面上是盼望雙方建立商業、安全、外交互惠往來，並敦促中方確保疫情資訊透明。令人不解的是如果真是那麼簡單的商談內容，現在視訊那麼發達，只要雙方在視訊中達成共識即可，何須在疫情嚴重此刻，還千里迢迢到夏威夷碰面？不免令人質疑是否另有目的，尤其值此兩岸軍事緊張，川普又忙著穩定選情之際，台灣不能不料敵從寬，嚴防被背棄。

政府國安及外交單位，有必要深入了解龐佩奧與楊潔篪會談，有沒有達成對台灣不利之協議。絕對不能容許美國背棄台灣，或有任何傷害台灣情事發生，以保障全體台灣2300萬人的安全。

