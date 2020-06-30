富邦金控董事長蔡明興獲頒輔仁大學名譽商學博士學位

照片左起：前司法院大法官陳新民、富邦藝術基金會執行長翁美慧、前副總統連戰、富邦金控董事長蔡明興、輔大董事長劉振忠、輔大校長江漢聲及輔大師長... 照片左起：前司法院大法官陳新民、富邦藝術基金會執行長翁美慧、前副總統連戰、富邦金控董事長蔡明興、輔大董事長劉振忠、輔大校長江漢聲及輔大師長。(照片由富邦金控提供)

富邦金控董事長蔡明興今(29)日獲天主教輔仁大學頒發名譽商學 博士學位。蔡明興帶領富邦金控併購成長，邁向永續經營， 對於金融產業發展貢獻斐然，同時個人熱心公益，積極回饋社會， 傑出成就備受肯定。 蔡明興董事長夫人富邦藝術基金會執行長翁美慧亦陪同接受頒授， 共享榮耀。

輔仁大學今日舉行頒授典禮，現場約300位貴賓齊聚，冠蓋雲集。 輔大由董事長劉振忠總主教、校長江漢聲率輔大主管及師生參加， 前副總統連戰、前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、 前行政院長劉兆玄、前司法院大法官陳新民等各界貴賓蒞臨。 富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、 富邦集團董事長蔡明忠及富邦文教基金會執行董事陳藹玲伉儷、 儒記投資董事長蔡明玟、富邦慈善基金會執行長蔡明純、 富邦育樂董事長蔡承儒伉儷等家族成員齊聚出席觀禮， 富邦集團眾多高階主管也到場祝賀。

輔仁大學校長江漢聲表示，蔡明興董事長1983年加入富邦集團， 創立了富邦證券、富邦人壽及富邦投信等公司，同時完成台北銀行、 富邦銀行(香港)與韓國現代人壽等公司的合併， 使富邦成為跨國際的一流金融機構。富邦金控在 2018 及 2019 年更連續兩年入選財星 (Fortune) 全球五百大企業，成為我國及國際上相當成功與負盛名的事業體。 蔡明興董事長不僅是一個成功的企業家，同時他和夫人、 兒子都是虔誠、熱心公益及富有愛心的基督教徒， 他秉持基督愛人濟世的精神，長年關注社會公益、教育、 慈善與社會福利的發展，大力扶助弱勢團體、 獎勵文教活動與組織運動球隊及舉辦體育賽事。 他對於國家社會及輔仁大學的善舉， 是企業家助學興學的最佳楷模與典範。

富邦金控董事長蔡明興表示，輔仁大學是由天主教教廷直屬管理， 對於身為基督徒的他而言，獲頒輔大名譽博士是至為崇高的榮耀。 這份榮譽代表的是更堅定的責任與承諾。未來， 將持續帶領富邦邁向永續經營，同時持續扮演支持台灣教育、體育、 藝術等多元領域的重要推手，為更美好的台灣與世界而努力！

蔡明興也指出，輔大是全台灣學生人數名列前茅的學校， 據人力銀行調查，輔大也獲選企業最愛的私立大學第一名， 整體表現各界有目共睹。輔大的科系多元豐富，致力於音樂、藝術、 體育及醫學等領域，恰好也是富邦致力投入與提倡的方向。「 十年樹木，百年樹人，」他深信， 教育是最重要且須扎實深耕的基礎工程， 期盼未來能與輔大有更多互動交流，結合企業與學校的力量， 相輔相成，貢獻社會。

蔡明興1978年畢業於臺灣大學商學系(工商管理組)， 隨後取得美國紐約大學史登商學院金融碩士學位。 他曾任職於美國信孚銀行(Bankers Trust)紐約總部的亞洲部門， 並回台協助成立信孚銀行台北分行，1983年進入富邦集團工作。

富邦集團的發展，1961年自10人規模的產物保險公司起家， 時至今日，集團版圖從金融逐步拓展到不動產、電信媒體、 文創等領域，員工數超過6.8萬人、服務客戶數超過1,200萬 人，與台灣金融發展及民眾生活息息相關。集團旗下三家上市公司： 富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技(momo)，分別在金融、 電信及電子商務領域居於業界領導地位。

在蔡明興的帶領下，富邦金控提供民眾完整多元的金融產品與服務， 主要子公司包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦華一銀行、富邦銀行 (香港)、富邦產險、富邦證券及富邦投信等，均為產業翹楚。 富邦金控不僅持續在兩岸三地佈局，版圖更橫跨東南亞、東北亞、 歐洲等地。截至2019年底，富邦金控已連續11年蟬聯台灣金控 業每股獲利(EPS)龍頭，總資產突破新台幣8.5兆元， 為台灣第二大金融控股公司。

在追求卓越經營績效的同時，蔡明興更積極推動永續經營， 實踐企業社會責任，至2019年富邦金控已連續三年入選「 道瓊永續世界指數」成分股。長期以來， 富邦集團透過旗下七大基金會為平台，關注經濟弱勢、青少年教育、 藝術、身心障礙、數位落差、文創發展等面向。 富邦金控也是最支持台灣體育的企業之一， 是台灣目前唯一同時擁有職棒及職籃球隊的企業， 並長期支持許多重要國際賽事及培育菁英選手。 富邦集團累計歷年來之社會投入已達26億元。

鼓勵創新創業的精神，2014年蔡明興個人與鑽石生技投資公司捐 贈共新台幣一億五千萬元，成立永續經營之「臺大鑽石種子基金」， 期盼鼓勵創新研發，建構良好創業環境。2018年富邦金控與紐約 大學史登商學院(Stern School of Business)合作成立富邦科技商業創新中心， 期盼在科技及創新領域成為跨學科合作的重要樞紐，促進產學合作， 為全球建立人才庫。他亦熱心公共事務， 擔任紐約愛樂交響樂團國際顧問委員會委員、卡內基音樂廳理事、 財團法人臺灣大學學術發展基金會董事、紐約大學Presiden t's Global Council成員及紐約大學史登商學院Board of Overseers成員等職位。

蔡明興於2011年獲頒 CNBC「亞洲最佳企業領袖」（Asia Business Leaders Awards，ABLA）第十屆「亞洲最佳創新領袖獎」( Asia Innovator Award)，2016年獲《哈佛商業評論》評選為2016「 台灣CEO 50強」，2017至2019年並已連續三年獲頒《 亞洲公司治理》亞洲企業領袖成就獎。