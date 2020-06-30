富邦金控董事長蔡明興獲頒輔仁大學名譽商學博士學位

照片左起：前司法院大法官陳新民、富邦藝術基金會執行長翁美慧、前副總統連戰、富邦金控董事長蔡明興、輔大董事長劉振忠、輔大校長江漢聲及輔大師長...
照片左起：前司法院大法官陳新民、富邦藝術基金會執行長翁美慧、前副總統連戰、富邦金控董事長蔡明興、輔大董事長劉振忠、輔大校長江漢聲及輔大師長。(照片由富邦金控提供)
富邦金控董事長蔡明興今(29)日獲天主教輔仁大學頒發名譽商學博士學位。蔡明興帶領富邦金控併購成長，邁向永續經營，對於金融產業發展貢獻斐然，同時個人熱心公益，積極回饋社會，傑出成就備受肯定。蔡明興董事長夫人富邦藝術基金會執行長翁美慧亦陪同接受頒授，共享榮耀。
輔仁大學今日舉行頒授典禮，現場約300位貴賓齊聚，冠蓋雲集。輔大由董事長劉振忠總主教、校長江漢聲率輔大主管及師生參加，前副總統連戰、前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前行政院長劉兆玄、前司法院大法官陳新民等各界貴賓蒞臨。富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦集團董事長蔡明忠及富邦文教基金會執行董事陳藹玲伉儷、儒記投資董事長蔡明玟、富邦慈善基金會執行長蔡明純、富邦育樂董事長蔡承儒伉儷等家族成員齊聚出席觀禮，富邦集團眾多高階主管也到場祝賀。
輔仁大學校長江漢聲表示，蔡明興董事長1983年加入富邦集團，創立了富邦證券、富邦人壽及富邦投信等公司，同時完成台北銀行、富邦銀行(香港)與韓國現代人壽等公司的合併，使富邦成為跨國際的一流金融機構。富邦金控在 2018 及 2019 年更連續兩年入選財星 (Fortune) 全球五百大企業，成為我國及國際上相當成功與負盛名的事業體。蔡明興董事長不僅是一個成功的企業家，同時他和夫人、兒子都是虔誠、熱心公益及富有愛心的基督教徒，他秉持基督愛人濟世的精神，長年關注社會公益、教育、慈善與社會福利的發展，大力扶助弱勢團體、獎勵文教活動與組織運動球隊及舉辦體育賽事。他對於國家社會及輔仁大學的善舉，是企業家助學興學的最佳楷模與典範。
富邦金控董事長蔡明興表示，輔仁大學是由天主教教廷直屬管理，對於身為基督徒的他而言，獲頒輔大名譽博士是至為崇高的榮耀。這份榮譽代表的是更堅定的責任與承諾。未來，將持續帶領富邦邁向永續經營，同時持續扮演支持台灣教育、體育、藝術等多元領域的重要推手，為更美好的台灣與世界而努力！
蔡明興也指出，輔大是全台灣學生人數名列前茅的學校，據人力銀行調查，輔大也獲選企業最愛的私立大學第一名，整體表現各界有目共睹。輔大的科系多元豐富，致力於音樂、藝術、體育及醫學等領域，恰好也是富邦致力投入與提倡的方向。「十年樹木，百年樹人，」他深信，教育是最重要且須扎實深耕的基礎工程，期盼未來能與輔大有更多互動交流，結合企業與學校的力量，相輔相成，貢獻社會。
蔡明興1978年畢業於臺灣大學商學系(工商管理組)，隨後取得美國紐約大學史登商學院金融碩士學位。他曾任職於美國信孚銀行(Bankers Trust)紐約總部的亞洲部門，並回台協助成立信孚銀行台北分行，1983年進入富邦集團工作。
富邦集團的發展，1961年自10人規模的產物保險公司起家，時至今日，集團版圖從金融逐步拓展到不動產、電信媒體、文創等領域，員工數超過6.8萬人、服務客戶數超過1,200萬人，與台灣金融發展及民眾生活息息相關。集團旗下三家上市公司：富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技(momo)，分別在金融、電信及電子商務領域居於業界領導地位。
在蔡明興的帶領下，富邦金控提供民眾完整多元的金融產品與服務，主要子公司包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦華一銀行、富邦銀行(香港)、富邦產險、富邦證券及富邦投信等，均為產業翹楚。富邦金控不僅持續在兩岸三地佈局，版圖更橫跨東南亞、東北亞、歐洲等地。截至2019年底，富邦金控已連續11年蟬聯台灣金控業每股獲利(EPS)龍頭，總資產突破新台幣8.5兆元，為台灣第二大金融控股公司。
在追求卓越經營績效的同時，蔡明興更積極推動永續經營，實踐企業社會責任，至2019年富邦金控已連續三年入選「道瓊永續世界指數」成分股。長期以來，富邦集團透過旗下七大基金會為平台，關注經濟弱勢、青少年教育、藝術、身心障礙、數位落差、文創發展等面向。富邦金控也是最支持台灣體育的企業之一，是台灣目前唯一同時擁有職棒及職籃球隊的企業，並長期支持許多重要國際賽事及培育菁英選手。富邦集團累計歷年來之社會投入已達26億元。
鼓勵創新創業的精神，2014年蔡明興個人與鑽石生技投資公司捐贈共新台幣一億五千萬元，成立永續經營之「臺大鑽石種子基金」，期盼鼓勵創新研發，建構良好創業環境。2018年富邦金控與紐約大學史登商學院(Stern School of Business)合作成立富邦科技商業創新中心，期盼在科技及創新領域成為跨學科合作的重要樞紐，促進產學合作，為全球建立人才庫。他亦熱心公共事務，擔任紐約愛樂交響樂團國際顧問委員會委員、卡內基音樂廳理事、財團法人臺灣大學學術發展基金會董事、紐約大學President's Global Council成員及紐約大學史登商學院Board of Overseers成員等職位。
蔡明興於2011年獲頒 CNBC「亞洲最佳企業領袖」（Asia Business Leaders Awards，ABLA）第十屆「亞洲最佳創新領袖獎」(Asia Innovator Award)，2016年獲《哈佛商業評論》評選為2016「台灣CEO 50強」，2017至2019年並已連續三年獲頒《亞洲公司治理》亞洲企業領袖成就獎。