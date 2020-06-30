中華民國紳士協會深入29區宣導家暴防治

國內疫情趨緩，新北市防暴宣導重新啟動！ 中華民國紳士協會與新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心， 特別製作一支三分鐘的短片，即日起在協會、 各分會網站與社群媒體中播放， 並深入新北市29區辦理各項防暴宣導活動， 透過行動劇將防暴意識與觀念深植在民眾心中。 新北市家防中心統計顯示，近五年老人保護案件有逐年上升的趨勢， 108年度接獲老人受暴案件較107年度增加18.31%， 109年1至5月受理老人保護通報728件（男性佔34.2%， 女性佔65.8%），整體通報量較去年同期增加8.49% 。 中華民國紳士協會志工團團長林勝用表示， 上半年因應防疫而暫緩辦理防暴宣導活動， 但協會防暴行動並未稍減，除了在四月份協助家防中心拍攝「 防疫也要防暴」的網路宣導短片外，也策劃下半年宣導活動。 林勝用表示，其實六月初疫情趨緩後，五股、新莊、板橋、泰山、 新店等分會均已主動展開宣導活動，接下來要持續推廣至29區， 讓家庭暴力預防宣導遍地開花，落實社區防暴，減少憾事發生。 林勝用說，一開始擔心活動是否能吸引民眾關心防暴議題？ 沒想到志工創意十足，利用生活化的行動劇和舞蹈， 結合紫絲帶達人的有獎徵答，果然引起現場民眾熱烈的反應， 未來協會將結合18個分會，走入各社區發展協會、關懷照顧據點、 長照中心、銀髮俱樂部等，以全面性推廣老人保護、 家暴防治觀念及知能。 新北家防中心主任許芝綺表示， 中華民國紳士協會從106年起就與家防中心合作， 從都會區的大型活動，到偏鄉的走動式巡迴宣導， 並因應當地社區風俗民情，透過行動劇演出、有獎徵答等交流， 將防暴意識及求助管道深植民眾心中， 希望未來有更多的社團一起加入， 共同為安全生活零暴力Fighting！