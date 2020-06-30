用味蕾記憶收藏小學時光 五星主廚指導野柳國小畢業生料理海洋謝師宴

野柳國小是海洋教育推動學校， 日前辦理一場獨特的海洋謝師宴， 邀請曾為美國歐巴馬總統夫婦服務的五星主廚林郁年， 指導畢業生運用野柳在地的海鮮來烹調謝師宴佳餚， 明星主廚和學生們的「食尚」創意， 讓師生們用味蕾記憶將難忘的小學歡樂時光收藏在心底。

校長張錦霞表示，這次藉由超級名廚來推動海食教育， 希望在謝師宴的製作過程，也能學習如何選擇合宜新鮮的海產， 健康烹調、吃在地、食當季，讓海洋永續存本。 感謝板橋足球協會陳美藻理事長的贊助， 特別邀請好友林郁年主廚來共襄盛舉，讓畢業師生， 有一份溫馨難忘的畢業餐會。

為了這場謝師宴，從事前的食材討論到餐桌美食的產出， 林郁年主廚都親自到野柳來視察， 他希望孩子們能以在地食材來做出五星級的家鄉美味， 運用大海的新鮮資源來調製出最有海味的幸福師生情誼， 一起享受獨特的海食滋味。林郁年主廚表示， 這次餐會我選擇在地的海鮮食材，以西餐的簡單烹調留住原味， 謝謝家長們也一起提供意見，青醬鮑魚、生魚片拼盤、 清蒸石斑魚和檸檬奶油扇貝等， 相信每樣食物都裝滿了孩子和家長的心意。

家長會長林志義說：野柳有最新鮮、最豐富的海產， 讓孩子們能自己親手製作料理，一方面能感恩謝師， 一方面也學習海食教育，在大師的指導下，一定有滿滿的收穫。

學生呂冠廷說：我家是開餐廳的，媽媽願意幫忙採買最好的漁獲， 有了好食材，我們會做出最好吃的菜來謝謝校長、主任和老師。

學生邱琬琳說：謝謝林郁年主廚教我們做菜， 他把每一道菜都妝點得好美，很像高級餐廳的菜， 我希望回家也能試著做給媽媽吃，要畢業了，謝謝媽媽照顧我。