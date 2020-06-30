台南大員皇冠假日酒店彩豐十味之「川蜀夏味」 七月開啟夏日味蕾

台南大員皇冠假日酒店一直擁有高人氣的彩豐樓粵式中餐廳又有創意新菜發表，這次以川菜為主題推出新「彩豐十味之川蜀夏味」菜單。以“季節”為主題，將通過“菜”來展現在“不同季節”所形成的獨特飲食文化和生活智慧。川菜是中國傳統的四大菜系之一，川菜取材廣泛，調味多變，口味清鮮醇濃並重，以善用麻辣調味著稱，享譽中外。彩豐樓本著“不時不食”理念，用夏天精彩繽紛的豐富食材，完美呈現了“川蜀夏味”。2020年7月1日起至8月31日台南大員皇冠假日酒店2樓彩豐樓開放預訂，每道180元至1,280元之間，開啟您的夏日味蕾。

IHG洲際酒店集團全力打造的餐飲品牌-彩豐樓®中餐廳，再次率領旗下32家酒店同步推出“彩豐十味之川蜀夏味”新菜單，甄選當季珍貴食材，輔以刺激味蕾和舌尖的“川菜“口味，在傳統川菜料理的基礎上，保留底蘊卻又推陳出新，是IHG集團中餐品牌行政總廚梁桂鴻及廚師團隊的傾心之作，再由台南大員皇冠假日酒店彩豐樓主廚袁東海掌舵的完美鉅獻。

泡菜北極貝，四川泡菜的味道鹹酸微辣，口感爽脆解膩，最適合作為開胃前菜。冷鍋串串香，將街頭文化，融入高級中餐廳內最具代表性的菜色，冷鍋串串的湯底除了辣椒外，還把熬製的香料放入“鮮香湯”中，味道別具一格，辣香四溢，讓人越吃越想吃，盡享麻辣爽口的川味與回味無窮的後勁。竹燕窩清湯佐牛肉鍋盔，雞牛湯是出自晚清成都榮樂園的一道名湯，竹燕窩是生長在竹子上的真菌，只有在適宜的溫度和水分才能生長出來。淡雅的竹燕窩清湯與椒鹽香酥的牛肉鍋盔，兩者相配跳脫了川味只有辣的口感。

荔枝宮保龍蝦球，宮保是川菜裡熟悉而聞名的味道。整個龍蝦尾去殼切成塊，加入當令盛產的荔枝入菜，回味略帶甜酸，以川式糊辣味料理，晶瑩剔透的荔枝與Q彈的龍蝦搭配，令人一口接一口欲罷不能。沸騰椒麻蝴蝶鮑魚，選用鮮活鮑魚切成蝴蝶狀，用特調的椒麻醬入味，呈現椒、麻、辛、香，品嘗這道菜，最能凸顯沸騰夏天的感受。荷葉煙燻牛肋，將牛肋經過川鹵、包紮再煙熏的過程，讓牛肉多了一股荷葉香味，也讓川菜不只有麻、辣，還有獨特創新的煙燻香。

燒拌陳黃魚麻婆豆腐，一般人都吃過麻婆豆腐，也嘗過清蒸黃魚，但兩道看似各自獨立的菜品，卻在美麗的結合後，碰出了奇妙的風味。熱辣辣的麻婆豆腐在石窩裡滋滋響，小黃魚從背上去除魚骨，在85度的水裡慢慢浸熟，將麻婆豆腐澆淋在黃魚上，一起入口，黃魚的鮮、嫩、甜與麻辣豆腐的麻、辣、滑，前所未有的絕妙滋味，讓人一吃魂牽夢縈。

天府擔擔麵，是四川有名的麵食，挑著擔子沿街叫賣而得名。麵條滑爽，肉燥酥香，搭配花生、芝麻的厚實味；芽菜爽脆，微辣微麻，大口吸吮麵條，讓人回味無窮。冷涼洛神花冰粉，在一頓麻辣鮮香的川味佳餚之後，最完美的Ending就是這道甜品，滑、嫩、脆、甜、酸、軟、香，這些詞都融合在了這道冰粉裡。洛神花能清熱祛火、解暑消食，與冰粉相得益彰。

台南大員皇冠假日酒店「彩豐十味之川蜀夏味」精彩鉅獻，2020年7月1日起至8月31日止，開放預約，讓饕客們一一鑑賞品味，開啟您的夏日味蕾。以上價格須另加10%服務費，且部分菜色工序繁雜，需事先預訂。訂位專線：06-512-1910彩豐樓。