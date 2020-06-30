國際扶輪社捐贈眼科巡迴醫療車 林口長庚打造眼科移動診間守護桃園市復興區偏鄉居民

林口長庚醫院照顧復興區居民健康再添新利器， 過去居民罹患眼疾往往得舟車勞頓下山就醫，相當不便。 在衛生福利部中央健康保險署協助下， 國際扶輪社今天捐贈乙輛造價三百萬元的「 全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫 (簡稱IDS計畫) 桃園市復興區眼科巡迴車」給林口長庚紀念醫院， 並由長庚醫學科技有限公司將醫院的醫療系統與車內設備進行整合連 結，打造成一座具備5G功能的移動診間， 今後將可深入部落照護復興區居民的靈魂之窗， 就近提供檢查及治療服務。

巡迴車捐贈儀式於今日上午假林口長庚醫院研究大樓國際會議廳舉行 ，中央健康保險署李伯璋署長表示，經健保署資料庫分析發現， 桃園市復興區居民的眼睛疾病，主要為白內障、視網膜病變、 糖尿病眼部相關併發症等， 都需要專業的檢查設備以提供眼科專科醫師做判斷。 由於當地目前尚無這些設備，居民下山就醫的比例高達98%， 因此在醫療的可近性與便利性需要協助。

林口長庚醫院眼科部吳為吉部主任表示，由國際扶輪社捐贈的這輛「 IDS 眼科巡迴車」，配置有自動角膜弧度驗光機、電腦眼壓機、 裂隙燈顯微鏡、自動式視力表投影機等專業設備，可達到治療需求。 同時，為克服偏遠地區影像傳輸的問題， 林口長庚醫院並結合長庚醫學科技有限公司向政府申請5G相關設施 ，日後眼科巡迴車深入山區部落，即可結合5G通訊及AI影像處理 ，以4K高解析影像傳送至林口長庚眼科醫師進行判讀， 協助巡迴醫師判斷及減少誤差。

林口長庚醫院眼科部吳為吉部主任表示，「復興區IDS 眼科巡迴車」除提供眼科專科醫師至偏鄉部落定點服務外， 也將與復興區糖尿病共同照護網結合， 方便糖尿病患接受眼科檢查服務。 此外也與桃園市政府設立的文化健康站合作， 將利用村里集會或宗教聚會的場合， 前往該處提供定點地時的醫療服務， 讓部落居民能就近獲得醫療協助，並提高當地的就診率。

長庚醫院程文俊主任委員指出，林口長庚耕耘復興區已達二十年， 提供當地居民24小時無休的健康照顧，包含專科醫師駐診、 巡迴醫療、遠距醫療、專科門診等醫療服務， 以及捐贈超音波等多項醫療器材。感謝國際扶輪社捐贈「復興區ID S 眼科巡迴車」讓第一線醫療人員應用， 幫助當地眼科病患可即時獲得適切治療，避免遺憾發生。

照片由林口長庚提供