中華電信率先啟用5G 引領台灣邁向資通訊新里程碑

中華電信今(30)日舉辦5G啟用典禮，蔡總統親臨啟用典禮，宣布台灣正式邁向5G科技新紀元！交通部長林佳龍、通傳會主委陳耀祥、國發會主委龔明鑫、經濟部次長林全能及文化部次長李連權等長官蒞臨，共同見證國內5G服務正式啟用，邁向行動科技新里程碑，也再次把台灣推向國際舞台，讓世界看見台灣強大的資通訊力。
中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信身為國內電信龍頭，5G率先啟用對產業及消費者意義重大。5G的創新應用與技術發展須藉由國內外產業的結盟，才能建構完整的上下游5G生態鏈，共同創造5G產業的價值鏈。中華電信持續拓展產官學合作領域，為加速臺灣產業轉型升級智慧化，進而提升國家整體產業競爭力而努力。為滿足客戶多元需求，推出多元資費方案、應用服務及加碼購機優惠，締造5G服務的高價值，引領產業與消費者共創美好科技新生活。」
擴大產業結盟拓展垂直應用領域、積極推動產業創新
布局5G，中華電信持續拓展「廣結盟」策略，結盟國內外眾多跨領域，共同發展企業垂直領域應用，包括與三立集團合作「三立5G GO影視娛樂大躍進專案」、與台北市政府合作「5G體驗公車」、與勤崴科技合作「新北市與彰濱車聯網自駕車場域」、與台灣鐵路管理局合作「智慧交通軌道物聯網專案」、與中磊電子合作「智慧電表-台電低壓AMI專案」、與中興保全合作「高雄智慧路燈專案」及與工業局、資策會合作「5G實證應用場域」；另外，國內多家指標性製造業者及大型教學醫院也將陸續導入中華電信5G企業專網。在產學研發上，與交大通訊服務與軟體研究中心、台科大及虎科大等學術機構合作。
中華電信透過AR、VR、AI、AIoT、Big Data及Cloud等創新技術，結合5G高速率、低延遲、大連結的特性，發展出七大類、十三項垂直領域應用，涵蓋企業專網、AR企業應用、智慧交通、智慧救護/遠距照護、智慧巡檢、智慧三表、智慧影音串流應用，共創5G跨業整合黃金圈，以領先的技術與台灣各產業攜手加速5G創新應用智慧升級，為台灣在5G發展上盡最大心力。
領先業界提供全台最速、最廣5G服務，技術卓越、接軌國際
中華電信現階段已完成2,000座5G基地台，涵蓋全台重要商圈、科學園區、近50所大學及室內人潮聚集點與交通樞鈕，全台22縣市皆有建設5G網路。中華電信5G網路佈建以高、低頻的前瞻思維，在世界主流3.5GHz提供客戶5G最大頻寬的高速上網服務與容量，亦重耕(Refarm) 2.1GHz於室內場域及擴大涵蓋，提升涵蓋深度與廣度，展現中華電信厚實的技術實力，將持續領先同業、接軌國際。
中華電信5G以4G/5G EN-DC雙連結技術，提供最優質的服務，打造全台最廣行動雙網信號涵蓋，理論峰值下載速率可接近2Gbps！此外，更積極引進適用雙連結技術架構的5G獨家手機，包括獨家Samsung Galaxy S20+ 128G (晴空白)與Galaxy S20 Ultra 512G(星空灰)、Sony Xperia 1 II、獨家LG V60；及運用於5G亮點應用服務的HTC VIVE Focus、XRSPACE MANOVA、Pico G2 4K等VR一體式頭盔及SONY Hi-Res高音質耳機，提供豐富的5G購機方案。
精采5G方案以5G網速價值、流量轉贈為因子，搭配5G應用服務，強化資費分級
針對大家最關心的5G資費方案，以5G網速價值、流量轉贈等因子做為定價基礎，並搭配5G創新的應用服務，強化資費分級，以滿足各類型客戶上網用量多元選擇資費的需求。精采5G方案，提供月租級距從599元到2,699元共8種月租方案，內含行動上網量、語音分鐘數、5G應用服務、升級VIP等優惠內容，提供客戶輕鬆、暢快享受5G體驗！
開台首波推出「早鳥優惠」限時促銷方案，月繳599~1,199元即享「行動上網量雙倍送」、月繳1,399元以上享「行動上網吃到飽」、月繳1,599元以上可享「流量轉贈」及「5G應用服務加購優惠價」，活動時間自109年6月30日起至110年1月3日前，更多精采5G方案內容，詳參https://cht.tw/c/7ad5s。
5G品牌代言人，五月天Mayday 詮釋「舞動精采共創未來」
中華電信也宣布由「五月天Mayday」擔任5G品牌代言人，完美詮釋「舞動精采共創未來」的品牌主張。中華電信5G全新廣告影片，由亞洲天團五月天展演中華電信5G多元、精采及豐富的應用服務，包括團長怪獸用「異地共演」串聯音樂人、瑪莎享受「4K雲端遊戲」的細緻暢快、石頭的「VR虛擬社群」增進遠距情感、冠佑閱讀「AR書櫃」豐富感官體驗，主唱阿信用設計理念展演未來科技的「MR智能創作」，五人精采呈現未來5G可以實現的創意與無限可能。五月天Mayday的代言對中華電信5G超高品質視聽娛樂、嶄新生活新體驗做了最淋漓盡致的呈現！
「中華電信X五月天MAYDAY 舞動精采共創未來」全新形象廣告60秒完整版，於6月30日晚上7點，在各大新聞電視台隆重鉅獻，民眾可至YouTube訂閱【中華電信】頻道，搶先一睹5G精采。
歡慶5G啟用，推出限時優惠與免費體驗5G應用服務，響應振興經濟
歡慶國內5G啟用，中華電信推出一系列超值優惠，讓客戶搶先體驗5G服務的樂趣也響應振興經濟政策。6月30日起，凡申辦精采5G月繳1,399元以上指定機型，立即享受購機滿3千元、最高再折1千元的振興方案、指定機型享限時購機折價最高5,000元，獨家贈送明台產險碎屏險一年(理賠上限5,000元，須至中華電信服務據點領機)及加碼贈送Hami Point 最高1,000點的限時優惠，現抵現用最實在！
除開台前申請5G Pass、5G VIP Pass客戶可升級5G服務，6月30日起另提供中華電信4G仍在租約期間內客戶可申請升級5G服務，申辦指定方案只要持有適用於中華電信5G頻段之終端設備，免換門號、免換SIM卡，立即享受5G網速及全新5G應用服務。詳細優惠資訊，請詳參https://cht.tw/c/f8wmy。
5G開放期間，中華電信5G客戶將享有Hami VR、AR拍拍看互動體驗、虛擬演唱會、4K影視、多視角轉播等服務免費體驗；另在VIVEPORT INFINITY、Hami雲端遊戲、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃等應用服務，亦有豐富的免費專屬內容供5G客戶體驗。更多5G應用服務介紹，詳參附件。中華電信5G「舞動精采共創未來」！