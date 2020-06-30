中華電信率先啟用5G 引領台灣邁向資通訊新里程碑

中華電信今(30)日舉辦5G啟用典禮，蔡總統親臨啟用典禮， 宣布台灣正式邁向5G科技新紀元！交通部長林佳龍、 通傳會主委陳耀祥、國發會主委龔明鑫、經濟部次長林全能及文化部 次長李連權等長官蒞臨，共同見證國內5G服務正式啟用， 邁向行動科技新里程碑，也再次把台灣推向國際舞台， 讓世界看見台灣強大的資通訊力。

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信身為國內電信龍頭， 5G率先啟用對產業及消費者意義重大。 5G的創新應用與技術發展須藉由國內外產業的結盟， 才能建構完整的上下游5G生態鏈，共同創造5G產業的價值鏈。 中華電信持續拓展產官學合作領域， 為加速臺灣產業轉型升級智慧化， 進而提升國家整體產業競爭力而努力。為滿足客戶多元需求， 推出多元資費方案、應用服務及加碼購機優惠， 締造5G服務的高價值，引領產業與消費者共創美好科技新生活。」

擴大產業結盟拓展垂直應用領域、積極推動產業創新

布局5G，中華電信持續拓展「廣結盟」策略， 結盟國內外眾多跨領域，共同發展企業垂直領域應用， 包括與三立集團合作「三立5G GO影視娛樂大躍進專案」、與台北市政府合作「5G體驗公車」、 與勤崴科技合作「新北市與彰濱車聯網自駕車場域」、 與台灣鐵路管理局合作「智慧交通軌道物聯網專案」、 與中磊電子合作「智慧電表-台電低壓AMI專案」、 與中興保全合作「高雄智慧路燈專案」及與工業局、資策會合作「 5G實證應用場域」；另外， 國內多家指標性製造業者及大型教學醫院也將陸續導入中華電信5G 企業專網。在產學研發上，與交大通訊服務與軟體研究中心、 台科大及虎科大等學術機構合作。

中華電信透過AR、VR、AI、AIoT、Big Data及Cloud等創新技術，結合5G高速率、低延遲、 大連結的特性，發展出七大類、十三項垂直領域應用， 涵蓋企業專網、AR企業應用、智慧交通、智慧救護/遠距照護、 智慧巡檢、智慧三表、智慧影音串流應用， 共創5G跨業整合黃金圈， 以領先的技術與台灣各產業攜手加速5G創新應用智慧升級， 為台灣在5G發展上盡最大心力。

領先業界提供全台最速、最廣5G服務，技術卓越、接軌國際

中華電信現階段已完成2,000座5G基地台， 涵蓋全台重要商圈、科學園區、 近50所大學及室內人潮聚集點與交通樞鈕， 全台22縣市皆有建設5G網路。中華電信5G網路佈建以高、 低頻的前瞻思維，在世界主流3. 5GHz提供客戶5G最大頻寬的高速上網服務與容量，亦重耕( Refarm) 2.1GHz於室內場域及擴大涵蓋，提升涵蓋深度與廣度， 展現中華電信厚實的技術實力，將持續領先同業、接軌國際。

中華電信5G以4G/5G EN-DC雙連結技術，提供最優質的服務， 打造全台最廣行動雙網信號涵蓋， 理論峰值下載速率可接近2Gbps！此外， 更積極引進適用雙連結技術架構的5G獨家手機， 包括獨家Samsung Galaxy S20+ 128G (晴空白)與Galaxy S20 Ultra 512G(星空灰)、Sony Xperia 1 II、獨家LG V60；及運用於5G亮點應用服務的HTC VIVE Focus、XRSPACE MANOVA、Pico G2 4K等VR一體式頭盔及SONY Hi-Res高音質耳機，提供豐富的5G購機方案。

精采5G方案以5G網速價值、流量轉贈為因子，搭配5G應用服務 ，強化資費分級

針對大家最關心的5G資費方案，以5G網速價值、 流量轉贈等因子做為定價基礎，並搭配5G創新的應用服務， 強化資費分級，以滿足各類型客戶上網用量多元選擇資費的需求。 精采5G方案，提供月租級距從599元到2, 699元共8種月租方案，內含行動上網量、語音分鐘數、 5G應用服務、升級VIP等優惠內容，提供客戶輕鬆、 暢快享受5G體驗！

開台首波推出「早鳥優惠」限時促銷方案，月繳599~1, 199元即享「行動上網量雙倍送」、月繳1,399元以上享「 行動上網吃到飽」、月繳1,599元以上可享「流量轉贈」及「 5G應用服務加購優惠價」， 活動時間自109年6月30日起至110年1月3日前， 更多精采5G方案內容，詳參https://cht.tw/c/ 7ad5s。

5G品牌代言人，五月天Mayday 詮釋「舞動精采共創未來」

中華電信也宣布由「五月天Mayday」擔任5G品牌代言人， 完美詮釋「舞動精采共創未來」的品牌主張。 中華電信5G全新廣告影片， 由亞洲天團五月天展演中華電信5G多元、精采及豐富的應用服務， 包括團長怪獸用「異地共演」串聯音樂人、瑪莎享受「 4K雲端遊戲」的細緻暢快、石頭的「VR虛擬社群」 增進遠距情感、冠佑閱讀「AR書櫃」豐富感官體驗， 主唱阿信用設計理念展演未來科技的「MR智能創作」， 五人精采呈現未來5G可以實現的創意與無限可能。 五月天Mayday的代言對中華電信5G超高品質視聽娛樂、 嶄新生活新體驗做了最淋漓盡致的呈現！

「中華電信X五月天MAYDAY 舞動精采共創未來」全新形象廣告60秒完整版， 於6月30日晚上7點，在各大新聞電視台隆重鉅獻， 民眾可至YouTube訂閱【中華電信】頻道， 搶先一睹5G精采。

歡慶5G啟用，推出限時優惠與免費體驗5G應用服務， 響應振興經濟

歡慶國內5G啟用，中華電信推出一系列超值優惠， 讓客戶搶先體驗5G服務的樂趣也響應振興經濟政策。 6月30日起，凡申辦精采5G月繳1,399元以上指定機型， 立即享受購機滿3千元、最高再折1千元的振興方案、 指定機型享限時購機折價最高5,000元， 獨家贈送明台產險碎屏險一年(理賠上限5,000元， 須至中華電信服務據點領機)及加碼贈送Hami Point 最高1,000點的限時優惠，現抵現用最實在！

除開台前申請5G Pass、5G VIP Pass客戶可升級5G服務， 6月30日起另提供中華電信4G仍在租約期間內客戶可申請升級5 G服務， 申辦指定方案只要持有適用於中華電信5G頻段之終端設備， 免換門號、免換SIM卡，立即享受5G網速及全新5G應用服務。 詳細優惠資訊，請詳參https://cht.tw/c/ f8wmy。

5G開放期間，中華電信5G客戶將享有Hami VR、AR拍拍看互動體驗、虛擬演唱會、4K影視、 多視角轉播等服務免費體驗；另在VIVEPORT INFINITY、Hami雲端遊戲、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃等應用服務， 亦有豐富的免費專屬內容供5G客戶體驗。更多5G應用服務介紹， 詳參附件。中華電信5G「舞動精采共創未來」！