台灣證券交易所：資本額達150億上市公司自2020年7月起重大訊息需中英雙語化

為加速我國資本市場雙語化及提升金融國際化，從今年7月起，108年底實收資本額150億元以上的上市公司，應同步發布中、英文重大訊息。臺灣證券交易所表示，今(109)年1月已修正「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」部分條文，分4階段實施上市公司重大訊息「雙語化」，第1階段將於7月1日起上路。

經統計第1階段適用公司計86家，加上目前已發布英文重大訊息之上市公司統計有343家，達上市公司家數36%，市值已涵蓋全體上市公司85%，可讓外資即時掌握上市公司資訊，提升我國資本市場國際化程度。

另第2階段雙語化亦將於明(110)年起生效，除上開已適用者持續遵循雙語規範外，109年底實收資本額達新台幣100億元以上，或109年度召開股東常會股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30%之上市公司也將納入適用。第3階段自111年起生效，110年底及111年底實收資本額達新台幣20億元以上，或110年及111年召開股東常會時股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30%以上者，於次年起，即分別於111年及112年適用發布英文重大訊息。第4階段自113年起生效，全體上市公司適用發布英文重大訊息。

台灣證券交易所提醒上市公司，預先妥為因應，俾即時辦理重大訊息發布。